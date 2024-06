Rio Branco contrata atacante artilheiro da Bezinha de 2023 

O Rio Branco anunciou na tarde desta quarta-feira (26) a contratação do atacante Marcus Uberaba, de 24 anos, artilheiro da quarta divisão do Campeonato Paulista em 2023. Ele chega após passagem pelo futebol goiano e reforça a equipe para a sequência da Copa Paulista.

Na temporada passada, ele foi um dos principais nomes do Ska Brasil no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, então equivalente à quarta divisão. Uberaba esteve em campo 20 vezes e marcou 14 gols, sendo um deles contra o Rio Branco.

Marcus Uberaba é o novo centroavante do Rio Branco – Foto: Rio Branco EC / Divulgação

Neste ano, o jovem ainda não conseguiu repetir o bom desempenho. Fez seis jogos pelo Linense no Campeonato Paulista Série A2 e dois pelo Anápolis, na Série D do Campeonato Brasileiro, mas não balançou as redes em ambos os clubes.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O atleta irá disputar posição com Vagninho e Luan Carioca, que formaram a dupla titular de ataque do Tigre nas duas rodadas iniciais da Copa Paulista. O setor ainda conta com nomes como Vitinho, Felipe Muranga e o jovem Erick.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O Rio Branco está na segunda posição do Grupo 4, com três pontos conquistados. O próximo compromisso do alvinegro será neste sábado (29), às 15h, contra o Red Bull Bragantino, no estádio Décio Vitta, em Americana. Para poder estrear, Uberaba ainda precisa ser cadastrado no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).