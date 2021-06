Rio Branco confirma jogo-treino contra o Sub-20 do Palmeiras

O Rio Branco confirmou, nesta segunda-feira (31), que fará um jogo-treino contra o time Sub-20 do Palmeiras no próximo sábado, às 10 horas. O local ainda não foi divulgado pelo clube.

A programação da semana ainda inclui treino em dois períodos na terça e na quinta, além de treinamentos só pela manhã na quarta e na sexta. Nesta segunda, houve uma atividade apenas à tarde.

Time comandado por Marcos Campangnollo segue em pré-temporada – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Nesta pré-temporada para o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, o Tigre já enfrentou outro clube da capital, o Corinthians, em jogo-treino contra a equipe Sub-23.

O confronto aconteceu no último dia 21, no CT (Centro de Treinamento) Joaquim Grava, em São Paulo, e terminou com vitória do Timão, por 1 a 0.

O Rio Branco também realizou outros amistosos neste período de preparação, com direito a vitórias por 1 a 0 sobre o Comercial e por 2 a 1 sobre o Capivariano, além de derrotas por 3 a 0 para o Primavera e por 1 a 0 para o Rio Claro.

A Bezinha de 2021 começa no dia 22 de agosto e termina em 31 de outubro.