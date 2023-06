Rio Branco começa segunda fase da Bezinha em casa, contra o Grêmio São Carlense

Rio Branco e União Barbarense conheceram nesta segunda-feira (26) a tabela completa da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Enquanto o Tigre estreia no Décio Vitta, em Americana, o Leão da 13 começa esta etapa fora de seus domínios, jogando em Tanabi.

O Tigre, que está no Grupo 12 desta etapa, enfrenta neste sábado (1º) o Grêmio São Carlense, às 15h, no estádio americanense. A rodada será completada com o jogo entre Fernandópolis e Jabaquara, no mesmo horário.

Atacante Cauari fez o primeiro gol do Tigre no jogo contra o Amparo – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O União Barbarense, por sua vez, está no Grupo 9 e enfrenta o Tanabi, fora de casa, também no sábado, mas às 10h. A outra partida desta chave será entre Mauaense e XV de Jaú, na sexta-feira (30), às 15h.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Rio Branco garantiu sua vaga nesta fase no último sábado, ao vencer o Amparo por 3 a 2, de virada, em Americana, pela última rodada da primeira etapa da Bezinha, passando na terceira posição. Já o Leão da 13 garantiu sua vaga antes e confirmou o segundo lugar com o triunfo por 2 a 0 sobre o Paulista, em Jundiaí.

Rio Branco faz o primeiro jogo diante de sua torcida – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Desta nova fase, avançam à terceira etapa os dois melhores colocados de cada grupo, além dos quatro melhores terceiros colocados entre os seis grupos. Os que não avançarem de fase estarão rebaixados para a recém-criada quinta divisão estadual.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

PREPARAÇÃO

Em campo, o elenco do Tigre recebeu folga após o triunfo de sábado, mas o time se reapresenta nesta terça-feira, quando o técnico Valmir Israel inicia a preparação para a retomada da Bezinha.

“Uma semana de trabalho árduo, onde a gente vai ter que mostrar para os atletas todos os erros que a gente vem cometendo nos jogos, falhas individuais e coletiva, para que a gente possa corrigir e não passar mais essas dificuldades que a gente vem passando”, disse o treinador ao LIBERAL.

Jogos de Rio Branco e União Barbarense na segunda fase:

RIO BRANCO

1ª Rodada

Rio Branco x São Carlense (01/07) – 15h

2ª Rodada

Jabaquara x Rio Branco (05/07) – 15h

3ª Rodada

Fernandópolis x Rio Branco (08/07) – 15h

4ª Rodada

Rio Branco x Fernandópolis (15/07) – 15h

5ª Rodada

Rio Branco x Jabaquara (19/07) – 15h

6ª Rodada

São Carlense x Rio Branco (22/07) – 15h.

UNIÃO BARBARENSE

1ª Rodada

Tanabi x União Barbarense (01/07) – 10h

2ª Rodada

União Barbarense x Mauaense (05/07) – 15h

3ª Rodada

União Barbarense x XV de Jaú (08/07) – 15h

4ª Rodada

XV de Jaú x União Barbarense (15/07) – 15h30

5ª Rodada

Mauaense x União Barbarense (18/07) – 15h

6ª Rodada

União Barbarense x Tanabi (22/07) – 15h.