Rio Branco chega à ‘decisão’ em meio a tabu de 7 jogos sem vencer no DV

O Rio Branco tem uma decisão em campo neste sábado, contra o Amparo, no estádio Décio Vitta, em Americana. Este é o último jogo da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, e o Tigre precisa de uma vitória para garantir sua classificação. No entanto, terá de superar um tabu de sete jogos sem vencer em casa.

A última vitória no Décio Vitta foi há quase um ano, no dia 25 de junho de 2022. Na ocasião, o Rio Branco venceu o União São João de Araras por 1 a 0, em jogo válido pela Bezinha da temporada passada. De lá para cá, foram apenas sete jogos, com três empates e quatro derrotas.

Neste ano, o Tigre empatou contra Paulista de Jundiaí e Colorado Caieiras, além de ter sido derrotado no dérbi contra o União Barbarense. A título de comparação, a pior sequência de jogos no Décio Vitta foi em 1984, quando ficou dez partidas sem vencer. Na ocasião, foram oito empates e duas derrotas.

Sequência atual:

Rio Branco 0x1 Mauá, Bezinha 2022

Rio Branco 1×2 XV de Jaú, Bezinha 2022

Rio Branco 2×3 Grêmio Prudente, Bezinha 2022

Rio Branco 1×1 Paulista, Bezinha 2023

Rio Branco 1×1 Colorado Caieiras, Bezinha 2023

Rio Branco 0x1 União Barbarense, Bezinha 2023

Rio Branco 1×1 Ska Brasil, Bezinha 2023

Apesar disso, o clima é de otimismo para a última rodada. O Tigre vem de vitória de virada contra o Colorado Caieiras, fora de casa, e chega ao duelo contra o Amparo dependendo apenas de si para se classificar à segunda fase e, consequentemente, não ser rebaixado para a quinta divisão.

Para o jogo, o Rio Branco está realizando troca de agasalho, 1 litro de leite, óleo ou 1 kg de arroz por um ingresso. A ação será feita até as 18h desta sexta-feira no Décio Vitta e na Sede Náutica. No dia do jogo, torcedores com a camisa do clube pagarão meia entrada.

Além disso, as rádios Gold (94,7 FM) e Clube (AM 580) estão sorteando pares de ingresso para a partida. Na Gold, o sorteio acontece durante o programa Gold Morning, que vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 6h30. Já na Clube, o sorteio acontece durante o programa Caderno de Esportes, a partir das 18h. *Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin