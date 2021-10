Rio Branco busca vitória por 3 gols de diferença contra o Vocem

O Rio Branco tem uma missão e tanto para este domingo (10). Isso porque a sobrevivência do time na Bezinha depende de uma vitória sobre o Vocem por, pelo menos, três gols de diferença. O Tigre tentará essa proeza a partir das 15 horas, no estádio Décio Vitta, em Americana.

Esse será o jogo de volta das quartas de final da competição, oficialmente chamada de Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. Na partida de ida, em Assis, o Rio Branco perdeu por 3 a 0, maior derrota da equipe neste torneio. Até então, o time americanense somava dez jogos de invencibilidade.

Equipe americanense deverá se superar no jogo deste domingo – Foto: Claudeci Junior / Rio Branco

No entanto, o Tigre já tinha apresentado uma queda de desempenho nas rodadas anteriores, tanto é que não balança a rede há três partidas. Nas oitavas, o Alvinegro havia passado sufoco diante do Catanduva e se classificado com dois empates em 0 a 0.

A falta de gols coincide com a ausência do meia Luis Antonio, jogador com maior número de participações em tentos anotados pelo Rio Branco nesta temporada.

O atleta divide a artilharia da equipe com o centroavante João Celeri, com cinco gols, e lidera isoladamente o ranking de assistências, com três. Luis Antonio está fora de combate desde o jogo de ida das oitavas, quando sofreu uma torção no tornozelo, em Catanduva.

Até esta última semana, ele ainda era dúvida, assim como o atacante Rodrigo Pelé, que também precisou passar pelo DM (Departamento Médico). O meia-atacante Marquinhos Trindade, por sua vez, rompeu o ligamento do joelho e ainda ficará como desfalque por mais um tempo.

Em meio a todas essas incertezas, o centroavante Souza deve ganhar uma oportunidade entre os titulares, ao lado de João Celeri e Rodney no ataque.

“É uma possibilidade grande de a gente trabalhar com o Souza aberto, encostando no João Celeri”, disse o técnico Bira Arruda, que também afirmou acreditar na classificação à próxima fase.

“É um placar que dá para reverter. A gente tem de propor o jogo o tempo todo. Não pode ser diferente. E temos que também propor o jogo de maneira organizada”, declarou.

Ficha técnica:

RIO BRANCO

Felipe Ramos; Pimentel, Léo Cruz, Casão e Bruno Franco; Bruno Luiz, Nicola e Cristiano; Rodney, João Celeri e Souza. Técnico: Bira Arruda.

VOCEM

Eugênio; Natham, Diego Bebê, Klaidher e Mateus Pitbull; Favela, Paulinho e Raphael Stard; Kaique, Marcus Uberaba e João Felipe. Técnico: Paulo Cesar dos Santos.

ÁRBITRO: Ilbert Estevam da Silva.

LOCAL: Estádio Décio Vitta, às 15 horas, em Americana (SP).

TRANSMISSÃO: Rádio Clube (AM 580).