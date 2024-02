Rio Branco busca segunda vitória na Série A4 diante do seu torcedor

Com todos os jogadores à disposição, Tigre enfrenta algoz de 2021 e ruim retrospecto recente no Décio Vitta

Após ter começado o Campeonato Paulista da Série A4 com o pé direito ao vencer o Penapolense por 1 a 0, fora de casa, o Rio Branco buscará a afirmação no torneio neste sábado (3), às 15h, contra o Vocem de Assis, no estádio Décio Vitta. Mas para chegar ao segundo triunfo, o Tigre terá de enfrentar o ruim retrospecto recente em sua casa.

Dos últimos 15 jogos no DV, o Rio Branco venceu apenas três. A série histórica tem início em 2022, na segunda fase da Bezinha, quando o Alvinegro americanense foi derrotado pelo Mauá por 1 a 0. Já o último compromisso no Riobrancão foi contra o Taquaritinga, pelas quartas de final de Bezinha do ano passado, que terminou em 0 a 0.

Também neste período, o Tigre só deixou de tomar gols em três partidas, o que deixa explícito os problemas defensivos nas duas últimas temporadas. A expectativa é de que neste ano seja diferente, uma vez que a equipe do técnico Valmir Israel se mostrou consistente contra o Penapolense.

“A gente está muito feliz com o resultado e com a performance em Penápolis, mas sempre com os pés no chão, muito trabalho, muita dedicação para que a gente possa fazer um pouco diferente daquilo que fizemos em 2023, que a gente tinha dificuldade em fazer bons jogos em casa”, apontou Valmir.

Para o compromisso contra o Vocem, o treinador terá todas as peças à disposição, inclusive os atacantes Vitinho e Carlos Iury que foram substituídos durante a primeira rodada com suspeitas de lesão.

A tendência, portanto, é que o onze titular seja o mesmo da estreia com Eder; Guilherme Gusso, Brandão, Ricardo Nascimento e Paim; Kayllan, Grígor e Gui Marques; Carlos Iury, Batista e Vitinho.

O adversário deste sábado já foi algoz do Tigre nas quartas da Bezinha de 2021 com uma vitória e uma empate. Dessa vez, a equipe do técnico Viola tenta se recuperar após ter perdido em casa para o Taquaritinga, por 2 a 1.

Embora tenha atletas no departamento médico, a tendência é que o Vocem conte com todo o elenco para o confronto, inclusive o meia-atacante Luis Antônio, ex-Rio Branco.

Os ingressos para o jogo custarão R$ 30 inteira e R$ 15 para arquibancada e R$ 40 inteira e R$ 20 para as cativas.