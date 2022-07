Rio Branco busca reação na Bezinha diante do Grêmio Prudente

Após iniciar a segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, com uma derrota em casa para o Mauá Futebol, por 1 a 0, o Rio Branco entra em campo novamente neste sábado, às 15h, para tentar a reação diante do Grêmio Prudente, no Estádio Municipal Paulo Constantino, em Presidente Prudente.

A equipe do técnico Paulinho McLaren reencontra um antigo conhecido neste jogo, o técnico Marcos Campagnollo, que já teve passagens pelo Tigre e agora comanda o Grêmio Prudente, que lidera o Grupo 8 do certame, com três pontos, mesma pontuação do Mauá, mas à frente pelo saldo de gols.

Rio Branco faz hoje seu segundo jogo na 2ª etapa da Bezinha – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“É um confronto contra um dos melhores times da Segunda Divisão até então, mas estou bastante tranquilo pela semana que nós tivemos, os ajustes que a equipe vem tendo, um crescimento na parte física, que é importante. A gente conseguiu chegar a um volume maior, técnico e tático, e a gente espera fazer um grande jogo contra o Prudente e levar um resultado para casa”, destacou Paulinho.

O técnico do Tigre também comentou sobre a situação da equipe no grupo, após um resultado negativo em casa no primeiro jogo. Para ele, ainda é possível conseguir a recuperação e seguir na briga por uma vaga na próxima etapa.

“Temos tempo para buscar a nossa classificação, a gente espera transformar tudo isso que a gente fez dentro do Rio Branco nas últimas duas semanas em resultado”, finalizou o comandante.

Na outra partida da chave, também neste sábado e no mesmo horário, o Mauá Futebol recebe o time do XV de Jaú, que também foi derrotado em casa na estreia, mas pelo Grêmio Prudente e pelo placar de 2 a 0.

TRANSMISSÃO

O canal Encardidos F.C transmite do duelo na Rádio Clube (AM 580) e também em vídeos com Alex Ferreira e Ricardo Suzigan, o “Zigan”, narrando e comentando os lances no Facebook do LIBERAL e também no canal da dupla no YouTube.