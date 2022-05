Rio Branco busca reação na Bezinha diante do Amparo, no Décio Vitta

Vindo derrota, time americanense precisa da vitória em casa para reagir na classificação do Grupo 4 da Bezinha

O Rio Branco enfrenta neste sábado (14), a partir das 15h, a equipe do Amparo, no estádio Décio Vitta, em Americana, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

O time americanense buscar reagir na competição após a derrota na rodada anterior, diante da Itapirense, por 3 a 2, fora de casa. Com o resultado, o Tigre caiu para a quarta colocação do Grupo 4, com quatro pontos. O adversário de hoje está invicto, tem cinco pontos e ocupa o segundo lugar.

Rio Branco chegaria aos sete pontos em caso de vitória neste sábado – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

“A expectativa é grande e a perspectiva é de fazer um grande jogo e buscar os três pontos, isso é fundamental. Em relação à equipe, não há muito o que mudar, a não ser a postura que não tivemos no segundo tempo em Itapira”, comentou o técnico Betão Alcântara, em entrevista ao LIBERAL.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao longo da semana, o treinador trabalhou com foco nas falhas cometidas na partida do último final de semana, principalmente no que diz respeito às bolas aéreas e bolas paradas, armas utilizadas pela Itapirense e que deram resultado nos três gols em cima do Tigre.

“Trabalhamos bastante as bolas aéreas defensivas e posicionamento. No mais, é jogar com desenvoltura e confiança e tudo vai dar certo, se Deus quiser”, completou o treinador.

REFORÇO

O Rio Branco acertou a contratação do zagueiro Almeida, que estava no Novorizontino. No entanto, o defensor ainda não faz sua estreia neste sábado, por conta de questões envolvendo a documentação de transferência. Ele deve ser inscrito para a rodada seguinte da Bezinha.