Rio Branco busca primeira vitória em Catanduva neste sábado, às 16h

Confronto vale a liderança do Grupo 14 da Bezinha; equipe de Americana conta com retorno de jogadores

O Rio Branco volta a campo pelo Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, neste sábado. Às 16h, o Tigre enfrenta o Catanduva, no Estádio Municipal Silvio Salles, casa do rival. Na partida, válida pela 4ª rodada da 3ª fase, a equipe americanense tentará vencer pela 1ª vez em sua história uma partida na cidade do adversário.

Na última rodada da competição Rio Branco perdeu no Décio Vitta para o Catanduva, por 1 a 0 – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Isso porque o clube nunca triunfou jogando em Catanduva, tendo retrospecto de quatro empates e cinco derrotas em nove jogos disputados. A única vez que o Rio Branco venceu uma equipe da cidade como visitante foi em 1992, pelo Paulistão, quando bateu o Grêmio Catanduvense por 2 a 1. No entanto, o jogo foi realizado em Limeira.

O duelo deste sábado vale a liderança do Grupo 14. As duas equipes se enfrentaram na última rodada, com vitória por 1 a 0 do Catanduva, em Americana. Com isso, o time chega ao jogo como líder da chave, com cinco pontos, enquanto o Tigre vem logo atrás, com quatro.

Em relação ao revés obtido na semana passada, o Rio Branco terá a volta do zagueiro João Cubas e do volante Léo Alves, que cumpriram suspensão. Outra novidade poderá ser o meio-campista Nicolas, recuperado de lesão e que deve estar à disposição do técnico Valmir Israel.

REFORÇOS

“Tentamos essa semana trabalhar com bastante equilíbrio, temos alguns reforços retornando para a gente poder fazer uma equipe um pouco mais consistente, principalmente no meio campo. A gente vai trabalhar um pouco diferente daquilo que jogou em casa, especialmente no quesito de atitude, com um pouco mais de coragem para facilitar o jogo”, disse o treinador.

O outro jogo do Grupo 14 será entre Penapolense e Jabaquara, também no sábado, às 15 horas, em Penápolis.

