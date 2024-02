Rio Branco busca primeira vitória em casa na Série A4

Última partida do Tigre em casa terminou em 0 a 0 contra o Vocem, de Assis - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

O Rio Branco busca nesta quarta-feira (7), em jogo agendado para as 15h, contra o Jabaquara, de Santos, a primeira vitória em Americana pelo Campeonato Paulista da Série A4 deste ano. Na estreia no estádio Décio Vitta, contra o Vocem, de Assis, no último sábado (3), o Tigre ficou no empate em 0 a 0 e desperdiçou a oportunidade de se afirmar na competição.

Atualmente, o Alvinegro americanense ocupa a 7ª posição com quatro pontos. Os oito primeiros colocados se classificam para o mata-mata. Portanto, o triunfo contra o adversário desta quarta pode consolidar o Rio Branco na zona de qualificação e evitar que seja ultrapassado por outros cinco times.

“A expectativa é sempre buscar os três pontos dentro de casa. A gente só não pode perder em casa. Está sendo uma semana boa de trabalho, uma semana alegre e estamos focados para enfrentar o Jabaquara”, comentou o volante Kayllan, um dos destaques do Tigre nas duas primeiras rodadas.

Também há dentro da equipe um sentimento de desconforto por conta do retrospecto no Décio Vitta desde 2022, conforme o LIBERAL noticiou antes do jogo contra o Vocem. Dos últimos 16 jogos em sua casa, o Alvinegro venceu apenas três, o último deles justamente contra o Jabaquara, na terceira fase da Bezinha de 2023, por 3 a 0.

Para o confronto desta quarta, o técnico Valmir Israel não terá desfalques. As dúvidas são o meia-atacante Gui Marques, que pode dar lugar a Nicolas, e o atacante Vitinho, que pela segunda partida consecutiva foi substituído no intervalo por ter sentido o ritmo de jogo.

Por sua vez, o Jabaquara perdeu os dois jogos até então e é o lanterna da competição. O técnico Adriano Piemonte deverá contar com a estreia do experiente atacante Rodriguinho, de 41 anos, ex-Fluminense e Santo André, e integrante do elenco do acesso do Rio Branco no Campeonato Paulista da Série A2 de 2009.

Na história, Tigre e Leão da Caneleira se enfrentaram apenas quatro vezes, sendo duas vitórias do Rio Branco, um empate e um triunfo da equipe santista.

REFORÇO. Valmir Israel ganhou mais um reforço para o setor ofensivo do Rio Branco. Foi apresentado nesta terça (6) o atacante Bismarck, de 23 anos, que teve boas temporadas no Resende (RJ) e se destacou em uma passagem no Grêmio São-Carlense. Ele não estará à disposição do treinador contra o Jabaquara.