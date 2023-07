Rio Branco bate Fernandópolis fora e vence pela primeira vez na 2ª fase

Com um gol no início de cada tempo, Tigre pode terminar rodada como vice-líder do Grupo 12

O Rio Branco voltou a vencer no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Na tarde deste sábado (8), o Tigre derrotou o Fernandópolis por 2 a 0, em jogo disputado fora de casa, no Estádio Municipal Cláudio Rodante. A partida foi válida pela terceira rodada da segunda fase da competição.

Os gols da partida foram marcados por Cauari e Carlos Iury, sendo um no início de cada tempo. O Rio Branco abriu o placar com um gol relâmpago. No primeiro minuto de partida, Carlos Iury foi lançado em velocidade pelo lado direito, se livrou da marcação e fez o cruzamento para Cauari, que finalizou de primeira e fez seu segundo gol com a camisa do clube.

Na sequência da primeira etapa, o Fernandópolis tentou pressionar, mas sem conseguir levar efetivo perigo. Aos 37 minutos, a bola bateu no braço de Gabriel Luna após cobrança de escanteio e a arbitragem marcou pênalti a favor da Águia. João Lazzari caiu em seu canto direito e defendeu a cobrança de Peixeiro.

O Tigre ainda levou perigo com Denilson em duas oportunidades. Na primeira, a defesa tirou em cima da linha, enquanto na segunda o atacante se atrapalhou com a bola e finalizou para fora. Foram as melhores chances do primeiro tempo.

Já na segunda etapa, a equipe americanense voltou a balançar as redes rapidamente. Aos dois minutos, Denilson recuperou a bola, saiu em contra-ataque para o Rio Branco e ficou cara a cara com o goleiro, que fez boa defesa. No rebote, Carlos Iury finalizou de primeira e ampliou o placar para 2 a 0.

Apesar de estar atrás no marcador, o Fernandópolis sentiu o aspecto físico e não conseguiu criar oportunidades de gol. Sendo assim, o Tigre administrou a maior parte do jogo, apenas controlando a bola no meio campo.

Com a vitória, o Rio Branco chega a quatro pontos e termina a rodada na segunda posição do Grupo 12. O líder é o Grêmio São Carlense, que venceu o Jabaquara por 2 a 0 e chegou a sete. Completam a classificação Jabaquara e Fernandópolis, ambos com três pontos.

Agora, o Rio Branco terá uma semana livre para trabalhar. O time volta a campo no próximo sábado (15), para enfrentar novamente o Fernandópolis, no estádio Décio Vitta, em Americana, às 15h.