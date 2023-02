Rio Branco apresenta técnico e gerente de futebol para a temporada 2023

Dupla havia sido contratada no fim do ano passado; clube também anunciou patrocínios para a Bezinha

O Rio Branco apresentou nesta terça-feira (14) o técnico Marcos Paulo Grippi e o gerente de futebol Brenno Pressotto, que estarão com o clube na disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Em coletiva no estádio Décio Vitta, a dupla falou sobre o planejamento para a temporada.

O Tigre ainda anunciou dois patrocinadores para a equipe na competição estadual.

Marcos Paulo Grippi e Brenno Pressotto, durante coletiva no estádio Décio Vitta – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Contratado em dezembro, Grippi chegou ao clube após trabalho no Rio Claro. Seu maior destaque foi na Caldense (MG), onde esteve entre 2019 e 2021. Ele levou a equipe até a semifinal do Campeonato Mineiro de 2020 e conseguiu a classificação para a Copa do Brasil de 2021. No Rio Branco, ele estará junto do auxiliar Andrezão.

Brenno Pressoto, por sua vez, esteve no Capivariano durante os últimos três anos e chega para ser o responsável pelo departamento de futebol. Segundo ele, o Tigre tem trabalhado para buscar novos jogadores de diferentes estados.

“Dos atletas que são contratados, existe um filtro muito legal, até porque tem um analista de desempenho que trabalha como analista de mercado também e, consequentemente, passa para gente as informações, identifica os atletas de Campeonato Pernambucano, Campeonato Mineiro”, afirmou.

A diretoria, junto à comissão técnica, tem feito reuniões semanais para discutir a montagem de elenco. “Eu, o Brenno e o Andrezão estamos recebendo bastante material, indicações de profissionais que já trabalharam com a gente e, dentro daquela maneira de jogar, é onde estamos buscando as peças que se encaixam no nosso estilo de jogo”, comentou Grippi.

Gilson Bonaldo, Presidente do Rio Branco – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O presidente do Rio Branco, Gilson Bonaldo, afirmou que a Prefeitura de Americana disponibilizou campos da cidade para a equipe treinar, já que a FPF (Federação Paulista de Futebol) não autoriza que os clubes treinem no gramado de jogo.

PATROCÍNIOS

Além das apresentações, o presidente confirmou dois patrocínios para a temporada. O primeiro se trata do Americana Mall, shopping que está sendo construído no município e que tem previsão de inauguração para o ano que vem, além da rede Supermercados Pague Menos. Gilson afirma que o clube negocia a renovação de outros patrocinadores para compor a gama de parceiros.

Marcos Paulo Grippi se destacou no comando da Caldense, de Poços de Caldas (MG) – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

CAMPEONATO

Com a criação da 5ª divisão estadual, que começa em 2024, a Bezinha deste ano terá 20 equipes rebaixadas. Permanecem na quarta divisão apenas as 14 equipes que chegarem à terceira fase, além dos dois rebaixados vindos da Série A3.

Na primeira fase, o grupo do Rio Branco terá União Barbarense, Amparo, Colorado Caieiras, SKA Brasil e Paulista de Jundiaí. A disputa começa em 23 de abril e deve terminar em 30 de setembro.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.