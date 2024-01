Rio Branco aposta em veteranos e destaques da Bezinha para acabar com estigma

O primeiro ano do Rio Branco na quarta divisão do Estado de São Paulo foi em 2019. Desde então, o Tigre ficou próximo do acesso em quatro das cinco participações, sendo que as campanhas foram interrompidas nas quartas de final. Para acabar com o incômodo estigma na Série A4 desta temporada, a equipe apostou em veteranos e destaques da Bezinha do ano passado.

Com a nova regra que permite relacionar até cinco jogadores acima de 23 anos nas partidas, o elenco será liderado pelo zagueiro Ricardo Nascimento, de 36 anos, que começou nas bases do Alvinegro americanense no início dos anos 2000 e acumulou experiências no futebol sul-africano, e pelo atacante David Batista, de 34, que foi destaque do Paulista de Jundiaí na Série A1 de 2014.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Rio Branco ainda manteve algumas das boas peças do time do ano passado, como os meias-atacantes Nicolas e Gui Marques, bem como o atacante Carlos Iury, líder em gols e assistências. Além disso, foram contratados o meia-atacante Luan, que se destacou no Independente do Limeira, e o zagueiro Paim, do Penapolense.

“Nós buscamos atletas de norte a sul do País. A maioria vem com conquistas nos clubes anteriores dele. É isso que a gente quer: atleta acostumado a vencer, a ganhar títulos. Buscamos um elenco completo”, afirmou o gerente de futebol, Brenno Presotto.

Um dos responsáveis pela recuperação do Tigre na Bezinha de 2023, o técnico Valmir Israel foi mantido no cargo.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“É muito importante a manutenção do trabalho. Para esse ano, a gente procurou jogadores de acordo com aquilo que a gente almeja para a competição. Os jogos-treino foram muito satisfatórios, a gente conheceu um pouco mais das características de cada jogador”, comentou Valmir.

A equipe fez cinco jogos-treino na preparação para a Série A4 com uma vitória contra o Independente (1 a 0), dois empates contra Ponte Preta (2 a 2) e São José (0 a 0), e duas derrotas para Velo Clube (0 a 1) e Palmeiras (0 a 4).

A estreia no estadual está marcada este sábado (27), contra o Penapolense, às 16h, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis.

Confira o elenco do Rio Branco para a Série A4

Goleiros Eder, 27 anos – último clube: Trem (AP) Sandro, 22 anos – último clube: XV de Jaú Luan Labiuc, 20 anos – último clube: Rio Branco (renovou)

Laterais-direitos Gulherme Gusso, 21 anos – último clube: Hercílio Luz (SC) Braian, 22 anos – último clube: Náutico (MS)

Zagueiros Ricardo Nascimento, 36 anos – último clube: Royal AM (África do Sul) Paim, 22 anos – último clube: Penapolense Gustavo Brandão, 22 anos – último clube: Marcílio Dias (SC) Bernardo, 21 anos – último clube: Cruzeiro (RS)

Laterais-esquerdos Guilherme Aguiar, 22 anos – último clube: Juventus (SC) Gustavo Oliveira, 22 anos – último clube: Nacional (PR)

Volantes Grígor, 22 anos – último clube: XV de Piracicaba Kayllan, 22 anos – último clube: Pombal (PB) Luís Eduardo, 22 anos – último clube: Coimbra (MG) Flávio, 24 anos – último clube: Águia Negra (MS) Júlio César, 21 anos – último clube: Rio Branco (base)

Meias Luan, 22 anos – último clube: Paracatu (MG) Nicolas, 23 anos – último clube: Rio Branco (renovou) Gui Marques, 21 anos – último clube: Rio Branco (renovou) Ricardinho, 21 anos – último clube: Remo (PA)

Atacantes David Batista, 34 anos – último clube: Atlético Tubarão (SC) PH Aprigio, 22 anos – último clube: Laranja Mecânica (PR) Carlos Iury, 22 anos – último clube: Rio Branco (renovou) Vitinho, 21 anos – último clube: Inter de Limeira (empréstimo) Bruninho, 21 anos – último clube: Nacional (PR) Felipe Muranga, 22 anos – último clube: Valeriodoce (MG) Nelson Borges, 19 anos – último clube: Rio Branco (base)



Veja o retrospecto histórico do Tigre contra os adversários da Série A4

ADVERSÁRIO JG V E D GP GS SG América 25 10 7 8 37 26 11 Barretos 7 4 1 2 13 7 6 Francana 23 10 7 6 35 25 10 Grêmio São-Carlense 4 1 3 0 4 3 1 Independente de Limeira 48 20 17 11 61 41 20 Jabaquara 4 2 1 1 7 5 2 Joseense 3 1 1 1 5 3 2 Nacional 26 10 6 10 36 27 9 Osasco Audax 7 0 4 3 9 14 -5 Penapolense 5 2 2 1 8 7 1 Ska Brasil 2 0 2 0 2 2 0 Taquaritinga 6 2 4 0 5 2 3 União Barbarense 102 30 30 42 131 132 -1 Vocem 2 0 1 1 1 4 -3 XV de Jaú 17 7 3 7 15 17 -2

A tabela do Rio Branco na primeira fase da Série A4