Rio Branco anuncia segundo goleiro para a temporada 2024

O Rio Branco anunciou nesta quarta-feira (20) a contratação do goleiro Sandro Krett. Aos 22 anos, o jogador chega a Americana para compor o elenco que disputará o Campeonato Paulista Série A4 em 2024. Ele é o segundo nome da posição contratado até o momento.

Na atual temporada, Sandro foi o goleiro reserva do XV de Jaú durante a quarta divisão estadual e entrou em campo apenas uma vez. Em sua carreira, ainda tem passagens por Capivariano, Grêmio Prudente, XV de Piracicaba e Taubaté.

“É um orgulho estar vestindo uma camisa tão grande quanto a do Rio Branco, em busca de mais um acesso para a conta”, disse. No ano passado, o goleiro fazia parte do grupo que subiu para a Série A3 com o Prudente, disputando uma partida.

Além de Sandro, o Rio Branco contratou o goleiro Eder Moreira, de 27 anos, que larga como favorito para ser o titular da posição. Outro nome que deverá compor o elenco é o jovem Luan, de 20 anos, que esteve no grupo do Tigre em 2023.

A estreia do Rio Branco será contra o Penapolense, fora de casa. Apesar da FPF (Federação Paulista de Futebol) ainda não ter divulgado as datas oficiais, a tendência é que o jogo seja no dia 27 de janeiro, às 16h.

