Rio Branco anuncia retorno do meia Gui Marques

O Rio Branco tem outro retorno para a temporada 2024. Na tarde desta sexta-feira (5), o Tigre anunciou a volta do meia-atacante Gui Marques, de 21 anos. O jogador esteve no elenco do Tigre do ano passado e foi titular em dez jogos da campanha, que terminou nas quartas de final. Agora, jogará a Série A4.

Gui Marques anotou dois gols em 11 partidas com a camisa do Tigre – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Ao todo, foram 11 partidas em 2023 e dois gols marcados. Sua formação nas categorias de base foi no Paraná, onde teve sua primeira oportunidade na equipe de cima. Antes de chegar ao Rio Branco, inclusive, Gui Marques não havia balançado as redes como profissional.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O meio-campista se junta ao atacante Carlos Iury como os remanescentes do time do ano passado. Antes, o Tigre também havia renovado com Gabriel Argentino, que deixou o clube rumo ao Grêmio São-Carlense. Até o momento, o clube anunciou 11 jogadores de forma oficial.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A estreia do Rio Branco no Campeonato Paulista Série A4 será no dia 27 deste mês, fora de casa, contra o Penapolense. Por outro lado, o primeiro jogo frente à torcida, em Americana, será no dia 3 de fevereiro, às 15h, contra o Vocem.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso