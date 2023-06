Rio Branco anuncia rescisão contratual de três jogadores do elenco

O Rio Branco anunciou na tarde desta quarta-feira (14) a rescisão contratual de três jogadores. Vitinho, Goldeson e Guilherme Fernandes não fazem mais parte da equipe que disputa o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, na qual o Tigre ocupa a lanterna do Grupo 4, restando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase.

De acordo com o gerente de futebol do clube, Brenno Presotto, a decisão foi tomada em conjunto entre comissão técnica e diretoria. Ele alega que não houve problemas de indisciplina envolvendo os atletas e que foi apenas uma iniciativa em comum acordo.

Meia Vitinho é um dos que deixaram o Rio Branco nesta quarta-feira – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Foi uma decisão conjunta entre comissão técnica e diretoria. A gente achou que para o momento não seriam mais aproveitados, dentro da nossa visão. Foi uma decisão tomada em conjunto para que eles seguissem a vida, eles entenderam e concordaram. Não teve objeção nem rejeição de ambas as partes”, disse ao LIBERAL.

Vitinho foi o camisa dez do Rio Branco em praticamente toda a competição. Dos oito jogos disputados até o momento, esteve em campo em sete, não sendo titular apenas uma vez. Sua única partida de ausência foi contra o Paulista, na 6ª rodada, por conta de suspensão. Apesar disso, não marcou nenhum gol e não deu assistências com a camisa do Tigre.

Goldeson é outro que atuou em sete oportunidades, mas na maior parte delas vindo do banco de reservas, sendo substituto imediato de Gustavo França. No entanto, não conseguiu balançar as redes nenhuma vez.

Guilherme Fernandes, por sua vez, iniciou a Bezinha como titular e perdeu espaço ao longo do campeonato. Em cinco jogos, também não conseguiu marcar e tampouco contribuir com assistências. O ex-técnico do Rio Branco, Marcus Paulo Grippi, chegou a deixá-lo fora do time no jogo contra o Amparo, na 5ª rodada, por questões físicas.

