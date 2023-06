Rio Branco anuncia primeiro reforço para segunda fase da Bezinha

O Rio Branco anunciou nesta quarta-feira (28) seu primeiro reforço para a segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Trata-se do atacante Denilson, de 22 anos, que chega ao Décio Vitta após passagem pelo Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro.

Em seu clube anterior, ele disputou dez partidas, incluindo Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D, marcando um gol. Ainda neste ano, ele esteve na Internacional de Limeira para a disputa da Série A1 do Campeonato Paulista, onde entrou em campo duas vezes e não balançou as redes.

Denilson já treina com o elenco do Tigre – Foto: Alex Ferreira / Rio Branco

Profissionalmente, o atacante também jogou por Oeste e Rio Claro, enquanto nas categorias de base passou boa parte de sua formação no Santos. Denilson já está treinando com o grupo, mas só poderá estrear pelo Rio Branco a partir do momento em que seu nome for publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Esta é a primeira vez que o centroavante disputa a Bezinha. O Tigre da Paulista estreia na segunda fase da competição no sábado (1º), contra o Grêmio São-Carlense. A partida será às 15h, no estádio Décio Vitta, em Americana.

“Feliz com a oportunidade, em estar vestindo a camisa do Rio Branco, time de tradição. É uma oportunidade incrível para mim e a expectativa é das melhores possíveis, é um novo campeonato a segunda fase. A expectativa é entregar o melhor para a torcida, para o grupo e conseguir o sonhado acesso”, disse o atacante.

RESCISÃO

Também nesta quarta-feira, foi publicada no BID a rescisão do atacante Jadson. Ele foi contratado com a temporada já em andamento e disputou apenas dois jogos, sem marcar ou dar assistência. De acordo com o clube, a saída foi solicitada pelo próprio jogador, que alegou motivos pessoais.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.