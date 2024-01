Rio Branco anuncia plano torcedor com descontos

Objetivo da diretoria é incentivar os torcedores para acompanhar as partidas da Série A4 - Foto: Claudeci Junior_Liberal.JPG

O Rio Branco anunciou, nesta quinta-feira (28), um plano torcedor com pacotes que oferecem descontos na loja do clube, que fica dentro do estádio Décio Vitta, e nos ingressos para os jogos em casa no Campeonato Paulista da Série A4.

Ao todo, o Tigre fará oito partidas em seus domínios na primeira fase do torneio, sendo a estreia contra o Vocem de Assis, no dia 3 de fevereiro, às 15h.

No plano, são ofertados três pacotes válidos para o período da Série A4. O primeiro, chamado de “Pegadas do Tigre”, dá ingresso para as arquibancadas em todos os jogos no Décio Vitta. Além disso, o comprador tem direito a 20% de desconto no Tigre Day e 10% ao longo de 2024 em produtos da loja do clube. Os valores são R$ 210 inteira e R$ 105 meia.

O segundo pacote é o “Garras do Tigre”, que custa R$ 280 inteira e R$ 140 meia. Ele proporciona entrada para as cativas em todos os jogos em casa, bem como 30% de desconto no Tigre Day e 15% ao longo de 2024 em produtos da loja. O comprador ainda pode participar de sorteios de artigos da equipe.

Por fim, o terceiro é destinado apenas a sócios da Sede Náutica, com valor fixo de R$ 105. Além dos ingressos nas partidas da primeira fase, o comprador terá direito a 30% de desconto no Tigre Day e 15% ao longo de 2024 em produtos, além de poder participar de sorteios.

Caso a equipe se classifique para o mata-mata, a diretoria avalia oferecer descontos de 30 a 50% nos ingressos e prioridade na compra.

Em todos os pacotes será aplicada uma taxa de R$ 15 para fabricação da carteirinha. Para pagar metade do valor do plano, é necessário comprovar que é estudante, professor, funcionário público ou pessoa com deficiência.

De acordo com o Rio Branco, fora dos pacotes, os ingressos nos jogos da Série A4 custarão R$ 30 inteira e R$ 15 meia para arquibancadas e R$ 40 inteira e R$ 20 meia para cativas.

O lançamento oficial do plano será realizado no próximo sábado (20), durante o evento Tigre Day, que terá início às 10h, no Décio Vitta. Na oportunidade, os torcedores também poderão acompanhar um treino aberto da equipe, tirar fotos com os jogadores e participar de atividades.