Rio Branco anuncia peneiras de categorias de base

A diretoria do Rio Branco anunciou nesta sexta-feira a realização das chamadas peneiras, para revelação de novos talentos para as categorias de base do clube. As seletivas serão realizadas nos dias 13, 14 e 15 de setembro, a partir das 13h30, no Estádio Décio Vitta, em Americana.

Podem participar pessoas nascidas entre 2002 e 2006 e é necessário apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19, além de atestado médico para a prática de atividade esportiva, com validade de até 30 dias.

O clube ainda pede que os interessados estejam usando roupas preferencialmente nas cores preto e branco, não usem uniformes de outros times, estejam portando documento pessoal e que levem um comprovante de endereço. O Rio Branco não oferece alojamento e avaliação durante as peneiras.

As seletivas para os jogadores nascidos entre 2002 e 2004 serão realizadas a partir das 14h, enquanto os atletas de 2005 e 2006 iniciam os testes às 15h30. Todos os trabalhos serão comandados pelo treinador Raphael Pereira e, caso algum candidato seja aprovado, o início das atividades será ainda neste ano.