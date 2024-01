Rio Branco anuncia o volante Grigor, ex-XV de Piracicaba

O Rio Branco anunciou na tarde desta terça-feira (9) a contratação do volante Grigor, novo reforço para 2024. Aos 22 anos, o atleta chega após passagem pelo XV de Piracicaba e irá disputar o Campeonato Paulista Série A4 com a camisa do Tigre.

Grigor está treinando com o grupo desde o início da preparação, em novembro. Defendendo as cores do Nhô Quim, atuou em oito partidas na temporada passada, todas pela Série D do Campeonato Brasileiro. Ele foi revelado pela equipe piracicabana.

Grigor disputou a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Nhô Quim – Foto: Gustavo Tomazeli/Rio Branco

No início de dezembro, o XV divulgou uma nota informando a saída do jogador, cujo contrato iria até o fim do ano. Apesar disso, ressaltou que tinha interesse em renovar com Grigor. No Tigre, seu contrato será válido até o fim da Série A4.

“Estou muito feliz em vestir essa camisa, motivado também para conquistarmos o acesso. A gente tem um bom elenco e acredito que vamos fazer uma boa competição”, disse o volante. Ele é o 13º jogador anunciado de forma oficial pelo clube para a temporada.

Montagem de elenco

Até o momento, estão oficializados os goleiros Eder e Sandro; os zagueiros Ricardo, Paim e Brandão; os volantes Kayllan, Luís Eduardo e agora Grigor; os meias Luan e Gui Marques; e os atacantes Carlos Iury, Vitinho e PH Aprigio. De acordo com apuração do LIBERAL, o grupo de atletas conta com cerca de 25 jogadores.

Do montante, cinco vieram das categorias de base. A estreia do Rio Branco será no dia 27 deste mês, às 15h, contra o Penapolense, fora de casa. Em Americana, a equipe jogará pela primeira vez no dia 3 de fevereiro, contra o Vocem.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.