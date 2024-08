Rio Branco anuncia novo lateral-esquerdo para sequência da Copa Paulista

O Rio Branco anunciou nesta quinta-feira (1º) a contratação do lateral-esquerdo Vinício Evangelista, de 24 anos, que chega para reforçar a equipe na sequência da Copa Paulista. Na primeira metade da temporada, o defensor disputou o Campeonato Mineiro e a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Pouso Alegre-MG.

Vinício passou praticamente toda a carreira no futebol mineiro, colecionando passagens por União Luiziense, Araxá, Villa Nova, Betim e Coimbra, além do Pouso Alegre. Seu único clube fora de Minas Gerais foi o Paraná Clube. No futebol de São Paulo, esta será a primeira experiência.

Vinício Evangelista já treina com o elenco do Rio Branco – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Somando Mineiro e Série D, Vinício entrou em campo 21 vezes neste ano. Em sua chegada ao Rio Branco, ele destacou que, apesar de ainda ser jovem, espera ajudar o elenco do Tigre com sua experiência. Além disso, o atleta afirmou que o torcedor pode esperar muita vontade dentro de campo.

“Minha chegada aqui foi a melhor possível, fui bem recebido tanto pela comissão técnica quanto pelos jogadores e estou muito feliz de ter vindo para o Rio Branco. Vim jogando, posso trazer experiência por conta da idade, vi que a maioria é de 2001 e 2002, então estou aqui para ajudar a equipe da melhor forma, tanto dentro quanto fora de campo”, disse o lateral.

Vinício já está treinando com a equipe e deverá estar à disposição do técnico Leandro Mehlich para o próximo compromisso riobranquense, que enfrenta o Red Bull Bragantino, no sábado (3), às 17h. O jogo será em Bragança Paulista. O atleta disputará a condição de titular com Gustavo Oliveira, que iniciou todos os seis jogos da Copa Paulista até então.

