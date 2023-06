Rio Branco anuncia mais três reforços para a sequência da Bezinha

O Rio Branco tem mais três reforços para a segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Chegaram ao Tigre nesta quinta-feira (29) o volante Gabriel Luna e os meias Gui Marques e Marcellinho. Ambos já treinaram com a equipe e se juntaram a Denilson, outra contratação feita para a sequência da temporada.

Gabriel Luna, de 22 anos, é volante e chega após passagem pelo Bagé, que disputa a Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho. Por lá, foi apenas um jogo disputado. Ainda neste ano, passou pelo Rio Negro (AM), onde disputou seis jogos no Campeonato Amazonense. A maior parte de sua carreira foi em clubes do Distrito Federal e da região Sul do País.

Marcellinho, Gabriel Luna e Gui Marques, os novos reforços do Rio Branco – Foto: Alex Ferreira / Rio Branco

Gui Marques, por sua vez, é meio-campista e também pode atuar como ponta. Aos 20 anos, chega ao Rio Branco após passagem pelo Paraná Clube, onde atua desde as categorias de base. Neste ano, foram três jogos na Copa São Paulo de Futebol Júnior e três pela 2ª divisão do Campeonato Paranaense.

Por fim, Marcellinho, de 22 anos, joga como meia armador e fez a maior parte da sua carreira no futebol carioca, com passagem pela base do Botafogo. Ele vem do Madureira, onde fez nove jogos neste ano e marcou um gol no Campeonato Carioca, além de ter dado uma assistência.

“A expectativa é a melhor possível, o grupo me acolheu bem, a rapaziada é do bem. Espero ajudar o clube a conseguir o acesso, se Deus quiser. Sou um cara que vai dar a vida pelo clube, espero que a torcida nos acolha e que possamos dar alegria ao máximo a eles”, disse Marcellinho.

Com os três contratados, o Tigre chega a quatro reforços para a segunda fase da Bezinha. No início desta semana, a equipe acertou com o centroavante Denilson, que veio do Nova Iguaçu (RS).

Até o fechamento desta matéria, apenas Denilson e Marcellinho haviam sido inscritos no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Sendo assim, a dupla está apta para entrar em campo na abertura da segunda fase da competição estadual. Neste sábado (1º), o Tigre da Paulista enfrenta o Grêmio São-Carlense, no estádio Décio Vitta, em Americana, às 15h.

Agora, a equipe realizou as quatro trocas permitidas para a segunda fase – antes, saíram Vitinho, Goldeson, Guilherme Fernandes e Jadson. Ainda há a possibilidade de mais uma troca, caso o laudo médico de Otávio (fratura no tornozelo) indique que o jogador não pode mais jogar no campeonato. Caso contrário, não chegará mais ninguém.

