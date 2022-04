Rio Branco anuncia mais dois reforços para a disputa da Bezinha

O Rio Branco anunciou nesta quinta-feira (28) as contratações de mais dois jogadores para a sequência da disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. O lateral-direito Ynaiã Cardoso e o volante Eliseu já integram o elenco do técnico Betão Alcântara.

Inaiã e Eliseu já treinam com o restante do elenco do Tigre – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

Ynaiã disputou a Série A2 do Campeonato Paulista pelo Velo Clube, de Rio Claro, e já está regularizado, podendo assim fazer sua estreia já no próximo jogo do Tigre, contra o Paulista, no sábado (30), no estádio Décio Vitta, em Americana, pela segunda rodada da Bezinha.

No entanto, Eliseu, que defendia o time do São José, ainda aguarda documentação para ser inscrito na competição estadual.

Além dos dois contratados, outra novidade para a próxima partida é o atacante Otávio, que já fazia parte do grupo, mas não foi inscrito a tempo da estreia, quando o Tigre empatou sem gols com o Independente, em Limeira, no último domingo.

UNIFORME

As camisas do time de 2022 começam a ser vendidas neste sábado, na loja do clube no Décio Vitta, das 14h às 18h. As versões masculina e feminina custam R$ 149,90, enquanto a infantil terá o preço de R$ 109,90.