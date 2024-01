Rio Branco anuncia lateral Guilherme Gusso, que estava no futebol catarinense

O Rio Branco anunciou nesta sexta-feira (12) a contratação do lateral-direito Guilherme Gusso, de 21 anos. Ele é o primeiro nome da posição anunciado no elenco de 2024 e chega a Americana após passagem pelo Hercílio Luz, de Santa Catarina.

Lateral-direito chega para primeira experiência no futebol paulista – Foto: Gustavo Tomazeli/Rio Branco

Ele integra o grupo que se prepara para a disputa da Série A4 do Campeonato Paulista. Guilherme terá sua primeira experiência atuando no Estado de São Paulo. Durante toda sua formação, esteve em clubes do Sul do País, especialmente em Santa Catarina e Paraná.

Na base, passou por Athletico-PR e Paraná. Na temporada de 2023, disputou 14 partidas profissionais entre Hercílio Luz e Guarani-SC. Além disso, fez outros dez jogos na categoria Sub-20, pelo Hercílio Luz, com um gol marcado. No Rio Branco, Guilherme chega em definitivo, com contrato até o fim da A4.

“Agradecer a Deus e à instituição Rio Branco, por me dar a oportunidade de vestir essa camisa tão grande. Estou muito feliz de estar aqui, fui bem recebido por todos. É um ambiente de pessoas de seriedade e com objetivo grande”, disse em sua chegada ao clube.

Jogo treino

Neste sábado (13), às 10h, a equipe americanense enfrenta os profissionais da Ponte Preta, em jogo-treino no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A atividade faz parte da preparação para o Estadual e será fechada tanto para torcedores quanto para imprensa.

Esse será o quarto jogo-treino do Tigre nesta pré-temporada. Até o momento, a equipe acumulou um empate sem gols contra o São José, além de derrotas para Velo Clube (1 a 0) e Palmeiras (4 a 0).

Patrocinador

Ainda nesta sexta, o Rio Branco anunciou a casa de apostas Bet Nacional como nova patrocinadora do clube. A empresa terá um espaço na camisa da temporada 2024, em local ainda a ser definido entre as partes. O clube não divulgou qual será a contribuição da apoiadora. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco