Rio Branco anuncia ex-treinador do São-Carlense como coordenador técnico

O Rio Branco anunciou nesta terça-feira (12) a contratação de Leandro Mehlich para a função de coordenador técnico. Aos 49 anos, o profissional chega para assumir um cargo que até então não tinha dono dentro do clube americanense.

Em campo, a equipe será comandada pelo técnico Raphael Pereira até o fim do Campeonato Paulista da Série A4.

Leandro Mehlich chega ao Rio Branco para função de coordenador técnico – Foto: Gustavo Tomazeli/Rio Branco

Ao longo de sua carreira, Mehlich passou como treinador pelas bases de Red Bull Brasil, Desportivo Brasil, Corinthians, Santos e São Bernardo, assim como do Ibrachina. Entre os clubes que comandou profissionalmente estão Ska Brasil e Grêmio São-Carlense, sendo esse último trabalho na Série A4 deste ano.

Enquanto esteve à frente do time de São Carlos, ele comandou a equipe em seis jogos e venceu quatro, deixando o clube na vice-liderança e dono do melhor ataque. Apesar disso, foi desligado no fim de fevereiro, por motivos não revelados.

Por conta de já ter treinado um time no campeonato, Mehlich não poderá treinar o Rio Branco durante a competição, já que o regulamento permite que os treinadores atuem em apenas um clube por torneio.

Assim, o profissional irá ocupar um cargo interno no Tigre. De acordo com apuração do LIBERAL, Leandro Mehlich chega para fazer um trabalho em conjunto com Raphael Pereira e os demais membros da comissão técnica. O novo coordenador técnico será apresentado nesta quarta-feira (13), no estádio Décio Vitta, em Americana.

Novo goleiro

Além de anunciar Leandro Mehlich, o Rio Branco contratou o goleiro Lucas Andrade, de 27 anos, que chega após passagem pelo Flamengo, da primeira divisão de Pernambuco. Neste ano, ele esteve em campo em seis jogos, sofrendo 16 gols. Ao longo de sua carreira, passou por clubes como Madureira-RJ, São Gonçalo-RJ, Sampaio Corrêa-MA e Mixto-MT.

Lucas Andrade chega ao Rio Branco após passagem pelo futebol pernambucano – Foto: Gustavo Tomazeli/Rio Branco

Lucas será inscrito na Série A4 ainda nesta semana, na vaga do meio-campista Ricardinho, que está lesionado e não conseguirá voltar antes do fim do campeonato. O novo goleiro irá competir por posição com Eder, Sandro e Luan – sendo que os dois primeiros devem ser punidos pelo TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo), por conta da briga no dérbi diante do União Barbarense.