Rio Branco anuncia contratação do técnico Paulinho McLaren para sequência da Bezinha

Técnico Paulinho McLaren (à esquerda) e o vice-presidente jurídico do Rio Branco, Cláudio Bonaldo – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

A diretoria do Rio Branco anunciou no início da noite desta segunda-feira (13) a contratação do treinador e ex-atacante Paulinho McLaren, de 58 anos, para assumir a vaga deixada por Betão Alcântara, demitido no último sábado (11), na disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

Em vídeo divulgado pelo clube, o novo técnico pediu o apoio dos torcedores. “Aqui é o Paulinho McLaren, estou passando aqui para deixar um abraço para vocês, fazendo um convite desde já para estar com a gente. Chego num momento bastante difícil, mas muito motivado para ajudar o Tigre a passar de fase, buscar uma classificação. E preciso da ajuda de vocês”, disse.

https://liberal.com.br/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Video-2022-06-13-at-18.01.35.mp4 Paulinho MCLaren é o novo técnico do Rio Branco – Crédito: Thiago Barreto / Rio Branco

Paulo Cesar Vieira Rosa recebeu o apelido de Paulinho McLaren enquanto ainda era jogador, tendo atuado por diversos clubes brasileiros, como Santos, Portuguesa, Cruzeiro, Fluminense e outros, além de passagens, pelo Porto, de Portugal, e pelo futebol dos Estados Unidos e do Japão.

Como treinador, ele comandou vários clubes do interior paulista, sendo o último deles o Bandeirante, da cidade de Birigui, ainda neste ano, na disputa da Série A3 do Campeonato Paulista.

Atualmente, a equipe de Americana ocupa o segundo lugar do Grupo 4 da Bezinha, com 13 pontos, sete a menos que a líder Itapirense, que venceu o Tigre na rodada passada, em pleno Décio Vitta, por 2 a 1, causando a saída de Betão.

O próximo jogo do Tigre é justamente contra o Amparo, terceiro colocado, com 12 pontos, no sábado (18), às 15h, na casa do adversário.