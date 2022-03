Rio Branco anuncia Betão Alcântara como novo técnico

Treinador estava no Marília e chega para comandar a equipe na disputa do Campeonato Paulista Sub-23, a Bezinha

Betão tem 60 anos e chega para liderar o Rio Branco na busca pelo acesso para Série A3 do Campeonato Paulista - Foto: Rio Branco

O Rio Branco anunciou nesta segunda-feira seu novo treinador para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23, a Bezinha, equivalente a 4ª divisão: Betão Alcântara.

O técnico estava no Marília, onde ficou por quatro meses no comando do time na Série A3 do estadual, com 55% de aproveitamento, três vitórias, um empate e duas derrotas. Ele foi demitido no último dia 18.

Segundo a assessoria do Tigre, Betão chega com uma nova comissão técnica – auxiliar, preparador e treinador de goleiros. Os nomes não foram revelados e a apresentação oficial acontecerá no próximo dia 7.

“É uma grande responsabilidade vestir a camisa desse clube que carrega uma tradição para a cidade e uma história no futebol paulista, e vamos trabalhar com muita garra para levar o time ao lugar em que ele merece estar”, declarou o treinador, que espera formar um conjunto competitivo que brigue pelo acesso.

O novo comandante do Alvinegro de Americana tem 60 anos, 42 deles vividos no futebol, com passagens por equipes como Noroeste, Atibaia, Fernandópolis, Inter de Limeira, Matonense, Linense e América de São José do Rio Preto. Ele foi atleta profissional por 18 anos.

“Em 2022 teremos um trabalho muito árduo, mas com o apoio de todos – torcedores, patrocinadores, toda gestão e equipe – vamos conseguir chegar ao nosso objetivo que é o acesso”, completa.

A tabela da FPF (Federação Paulista de Futebol) aponta que a estreia do Rio Branco na Bezinha será contra o Independente de Limeira, fora de casa, no dia 24 de abril, às 15 horas, porém, a data e o horário da partida ainda estão sujeitos à mudanças.

A Bezinha tem previsão para durar cinco meses e terá 36 times. As duas equipes finalistas sobem para Série A3, e não haverá rebaixamento. No grupo do Rio Branco também estão Amparo, Paulista de Jundiaí, Itapirense, União São João e o Independente de Limeira.

CLUBE-EMPRESA. Além de toda mudança técnica, o Rio Branco passa por uma reformulação de gestão. No último sábado uma assembleia aprovou por unanimidade alterações no estatuto do clube, que permitem a criação da SAF (Sociedade Anônima de Futebol).

Na última semana o LIBERAL noticiou que o InverGroup, conglomerado de empresas de infraestrutura, tecnologia e investimentos, com sede em Americana, demonstrou interesse e está em fase de negociação para investir no Rio Branco.