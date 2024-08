Rio Branco acerta empréstimo do jovem Murilo Camara para o Goiás

Zagueiro de 17 anos foi titular em quatro partidas na Copa Paulista e jogará no Sub-20 do Esmeraldino

O Rio Branco acertou a transferência por empréstimo do zagueiro Murilo Camara, de 17 anos, ao Goiás, clube que joga atualmente a Série B do Campeonato Brasileiro. A transferência foi detalhada pelo clube nesta quarta-feira (14) e, inicialmente, o defensor jogará pela equipe Sub-20 do Esmeraldino, que terá opção de compra ao fim do vínculo. O Tigre não revelou se há um valor fixado.

Zagueiro de 17 anos deixa o Rio Branco para se juntar por empréstimo ao Goiás – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Apesar da pouca idade, Murilo foi titular em quatro partidas na primeira fase da Copa Paulista. Conforme o LIBERAL noticiou antes do início da competição, o Rio Branco tinha o objetivo de utilizar atletas formados na base durante o segundo semestre. Além do zagueiro, entraram em campo até o momento o goleiro Luan Labiuc e o atacante Erik.

Antes de se juntar ao profissional, Murilo disputou o Campeonato Paulista Sub-20 pelo Tigre, entrando em campo oito vezes e marcando um gol. Em sua despedida do alvinegro, o defensor revelou que a ida ao grupo principal se deu após uma partida do estadual de base. O destaque fez com que o clube oferecesse o primeiro contrato profissional do garoto, válido até junho de 2026.

“A minha subida para o elenco profissional foi decorrente de um jogo contra o Cosmopolitano, pelo Paulista Sub-20, em que o técnico Leandro Mehlich estava observando os atletas. Eu fui muito feliz nessa partida, fiz até um gol, e com ela tive a oportunidade de treinar com a equipe principal do Tigre”, explicou o zagueiro.

‘Dar duro nos treinos’

“Depois de um treino virou a permanência, depois uma Copa Paulista, e depois veio o primeiro contrato profissional. Eu, sinceramente, nunca pensei se poderia jogar ou não. Sempre tive aquela dúvida, de ser um atleta jovem, ainda mais zagueiro, não sabia se o técnico teria a confiança de me colocar. Graças a Deus, durante esse pouco tempo a comissão técnica pôde confiar no meu trabalho, tive que dar duro nos treinos”, completou Murilo.

Murilo Camara disputando bola aérea diante do São Bento, no último sábado – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Com a transferência selada, o atleta não joga mais caso o Rio Branco avance para as oitavas de final da Copa Paulista. Para se classificar, o Rio Branco depende de um tropeço do Capivariano diante do Red Bull Bragantino, neste fim de semana, pela última rodada da primeira fase.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.