Ricardo Molina renuncia ao cargo de presidente da LBF

O empresário Ricardo Molina, radicado em Americana, renunciou à presidência da LBF (Liga de Basquete Feminino). A informação foi anunciada nesta segunda-feira pela entidade, que divulgou uma carta aberta.

Ricardo Molina ficou seis anos à frente da LBF – Foto: Arquivo / LIBERAL

No texto, ele diz ter assumido outros compromissos, mas nada revelou. “O destino me encaminha para novos desafios e, assim como em todos os momentos da minha carreira, pretendo me dedicar de corpo e alma, sempre ao lado de minha família e Deus”, afirmou. O LIBERAL tentou contato com ele, mas sem sucesso.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O empresário ficou seis anos à frente da LBF, que comanda o principal torneio nacional. Ele foi o candidato a deputado estadual mais votado em Americana.