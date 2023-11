Revitalização do campo de futebol sintético do Zanaga será entregue nesta sexta

A Prefeitura de Americana entrega nesta sexta-feira (24), às 17h30, a revitalização do campo de futebol sintético do bairro Antônio Zanaga. Além da troca de todo o gramado, o local recebeu melhorias em sua estrutura.

A revitalização foi anunciada pelo município no início de agosto, em comemoração ao aniversário do município. Durante a obra, também foi feita a manutenção dos alambrados e telas de proteção em volta do campo, assim como a troca dos refletores por lâmpadas de LED e pintura geral no ambiente.

Campo do Zanaga teve a troca de todo o gramado – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

De acordo com a prefeitura, o investimento total da obra foi de R$ 93.214,40, custeados com recursos próprios da Secretaria de Esportes.

“Muito contente em ver o resultado desta revitalização no society do Zanaga. O campo estava muito deteriorado e agora vamos devolver à comunidade uma estrutura completamente renovada. Mais qualidade e dignidade para a população que utiliza o espaço e para as crianças que treinam no local”, afirmou o prefeito Chico Sardelli (PV).

Antes da obra, o campo estava em péssimas condições, com diversos buracos no gramado e as redes dos gols estavam rasgadas. Após a remoção total da grama sintética, foi feita a aplicação de borracha reciclada de pneu, varredura e acabamento, para somente então ser feita a colocação do novo gramado.

“Americana segue avançando a cada dia no esporte e essa revitalização vem ao encontro deste trabalho. Nosso objetivo é oferecer melhores condições para a prática de exercícios físicos e incentivar a utilização dos espaços pela população”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Praça de Esportes

Ainda no Zanaga, a prefeitura anunciou na última semana a revitalização da Praça de Esportes Professor Roberto Polati. O local terá uma reforma geral para melhoria de estrutura, como reforma dos vestiários e das instalações elétricas e hidráulicas.

Além disso, a piscina, que está abandonada, será aterrada e substituída por quadras de basquete 3×3. O investimento esperado é de R$ 1.042.189,69.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.