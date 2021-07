Revelado pelo Rio Branco, Vinicius Peruchi é contratado pelo Cuiabá

Goleiro revelado pelo Rio Branco, Vinicius Peruchi, de 18 anos, foi contratado pelo Cuiabá e integrado ao elenco de base do clube. A equipe cuiabana disputa pela primeira vez a Série A do Campeonato Brasileiro neste ano, após acesso conquistado na edição de 2020 da Série B.

Formado nas categorias de base do Rio Branco desde o Sub-15, Vinicius subiu no ano passado para o profissional e esteve no banco de reservas na partida contra a Francana, pelas oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha.

Vinícius Peruchi defende as categorias de base do Cuiabá, no Mato Grosso – Foto: Cuiabá Esporte Clube / Divulgação

O contrato foi encerrado em março deste ano e, desde então, Vinicius seguia treinando na Escola de Goleiros Camisa 1, também em Americana.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em maio, o goleiro foi informado por seu empresário do interesse do Cuiabá, visando a disputa do Campeonato Brasileiro nas categorias Sub-20 e Sub-23 (Aspirantes). Uma semana depois, Vinicius já estava treinando no novo clube.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

“É um time que está crescendo, que disputa Campeonato Brasileiro, com grandes jogadores, como o goleiro Walter. Eu sou corintiano e sempre fui fã do trabalho dele, então resolvi me mudar e aceitar”, destacou o jogador, citando a presença do goleiro emprestado pelo Corinthians no elenco principal do Cuiabá.

Goleiro segue os passos do pai, que também jogou na posição e foi revelado pelo Tigre – Foto: Cuiabá Esporte Clube / Divulgação

Natural de Curitiba (PR), Vinicius se mudou para Americana com dois anos. O jovem goleiro só tinha defendido o Rio Branco na carreira. Ele seguiu os passos do pai, Fabio Peruchi, que também foi goleiro revelado pelo Tigre, nos anos 90, e jogou ainda pelo time do Coritiba.

OPORTUNIDADE

No time do Mato Grosso, ele já foi chamado logo na primeira semana para treinar com os profissionais. A situação já se repetiu diversas vezes desde então.

“O bacana daqui é que o Cuiabá dá muita oportunidade para os jogadores da base, para treinarmos com o time principal e quem sabe até assinar um contrato profissional”, conta.

Ele já esteve no banco de reservas pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes e agora mira a titularidade. “Tenho esperança de um dia conseguir ser titular”, finalizou.