Retorno ao futebol foi ‘para não enterrar o União’, afirma Clayton Vieira

O União Barbarense realizou, nesta terça-feira (14), a apresentação da diretoria e comissão técnica que estarão à frente da equipe no Campeonato Paulista Sub-23, a Bezinha. Estiveram presentes o presidente Daniel de Castro, o Gordo, o diretor de futebol Clayton Vieira, o gerente de futebol Ricardo Lima, além da nova comissão técnica, com o treinador Toninho Cobra, o auxiliar Douglas Barbosa e o preparador físico Duílio Moraes de Souza.

Em coletiva realizada no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, a diretoria falou sobre as expectativas do clube para a temporada 2023, que marca a volta do União ao futebol após dois anos de inatividade. De acordo com Clayton Vieira, a equipe sofre para encontrar patrocinadores que ajudem a arcar com os custos, mas que retomar as atividades era necessário.

Clayton Vieira ao lado técnico Toninho Cobra – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

“Para não enterrar o União. Como um apaixonado pelo União, eu entendi que se eu não tivesse atitude de disputar o campeonato, o União caminhava para fechar as portas, assim como outros clubes tradicionais já fecharam”, disse o diretor.

Clayton ainda completou afirmando que o clube deverá ter uma das menores folhas salariais da competição e que a criação da 5ª divisão, que resultará em 20 rebaixamentos na Bezinha deste ano, foi outro ponto determinante para o retorno das atividades.

“Nós já entramos com algumas metas e, dentre elas, no mínimo, permanecer na 4ª divisão, o que já vai ser um grande feito. Lógico, a grande meta nossa é chegar no acesso à Série A3 e quem sabe ser coroado ainda com o título. Mas nós vamos etapa por etapa, primeiro tendo que classificar no nosso grupo e depois permanecer entre os 16”, disse Clayton.

O novo técnico do Leão da 13, Toninho Cobra, fez o primeiro treino à frente da equipe antes da apresentação. De acordo com ele, estão trabalhando 29 jogadores, sendo oito que vieram do Rio Claro, que disputou a Série A2 deste ano. Do grupo atual, a maior parte está em período de avaliações e o clube só irá divulgar os nomes quando estiverem com contrato assinado.

*Estagiário sob supervisão de Bruno Moreira.