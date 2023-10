‘Rei do Futsal’, Falcão participará de partida festiva em Santa Bárbara

Evento no Esporte Clube Barbarense marca primeiro jogo do craque no município

Falcão - Foto: Reprodução

Falcão, o “Rei do Futsal”, participará pela primeira vez de um jogo comemorativo em Santa Bárbara d’Oeste. No dia 1º de novembro, o ex-jogador estará junto de convidados no Esporte Clube Barbarense, em um evento que tem como objetivo o estímulo ao esporte. Além de Falcão, estão confirmados Abner Freestyle, Adonias Fonseca e Diego Freestyle.

Em seu vitorioso currículo, o camisa 12 tem medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio, bicampeonato mundial com a Seleção Brasileira (em cinco participações), dono de duas Bolas de Ouro Fifa (2004 e 2008), título da Copa Intercontinental de Futsal, além de ter sido eleito pela Fifa como o melhor jogador de futsal do mundo por quatro vezes (2004, 2008, 2011 e 2012).

Para o jogo, os sócios do Barbarense possuem entrada garantida mediante apresentação da carteirinha e doação de um quilo de alimento não perecível. Os ingressos devem ser retirados na secretaria do clube a partir da segunda quinzena de outubro.

Os demais ingressos estão à venda no site Q2 Ingressos e na secretaria. O setor de arquibancada tem o valor de R$ 40, enquanto o camarote open bar e open food custa R$ 250. Mais informações podem ser consultadas através do telefone (19) 99192-5374 e do Instagram @futsalparatodos_jogos. *Estagiário sob supervisão de Reginaldo Gonçalves