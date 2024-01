Reforma do Velódromo de Americana tem início cinco meses após anúncio

A reforma do Velódromo Municipal Miguel Stoco, em Americana, teve início nesta quarta-feira (3). O local fica nos arredores do Centro Cívico e é destinado para competições e treinamentos de ciclismo. O custo será de R$ 547 mil, por meio de contrapartida de uma empresa que pretende instalar um loteamento residencial na região.

As obras foram anunciadas pela prefeitura em agosto de 2023, mas foram iniciadas apenas agora. Em dezembro, o prefeito Chico Sardelli (PV) havia confirmado ao LIBERAL que a reforma começaria no início deste ano. Tanto Chico quanto o vice Odir Demarchi (PL), assim como o secretário de Esportes, Marcio Leal, estiveram no local nesta quarta.

Prefeito Chico Sardelli visitou o velódromo nesta quarta-feira – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A pista do Velódromo de Americana possui dimensão de 333 metros, conforme exigência da CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo). As obras no local irão contemplar reforma e pintura do piso, assim como conserto dos alambrados e construção de banheiros e vestiários. Além disso, será instalada iluminação de LED e um novo letreiro.

Os ciclistas do município reclamam das condições do espaço há alguns anos. Desde 2020, as rachaduras da pista e falta de banheiros são as principais insatisfações. O Velódromo de Americana foi fundado em 1996, mas não passa por reformas desde 2009. Chico afirma que a cidade quer voltar a receber grandes competições da modalidade.

“Iniciamos o ano com essa ótima notícia, dando o pontapé inicial na reforma do Velódromo de Americana, que é referência na região. Essa era uma obra muito pedida pelos nossos atletas e será importantíssima para proporcionar melhores condições aos ciclistas e para voltarmos a receber competições de alto nível”, disse.

Lei de incentivo

Além do Velódromo, o início do ano deverá ter novidades quanto à lei de incentivo ao esporte. No fim de 2023, Leal afirmou que o novo projeto está pronto e, em breve, deverá ser levado à câmara para votação. A expectativa é que isso aconteça ainda em janeiro.

Americana não tem uma lei de incentivo ao esporte desde 2020, quando a então existente foi declarada inconstitucional pelo STF (Supremo Tribunal Federal).