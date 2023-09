Reencontro entre Cidade Jardim e Zanaga terá segurança reforçada no Gigantão

Após briga generalizada e vandalismo na final de 2022, entre as duas equipes, Gama promete esquema especial no Centro Cívico

A fase de quartas de final do Campeonato Amador de Futebol Gigantão de 2023 terá um confronto recheado de polêmicas. Nesta quarta-feira, Cidade Jardim e Zanaga se enfrentam no Centro Cívico, às 19h45, em busca de uma vaga na semifinal. A Gama (Guarda Municipal de Americana) prepara um esquema de segurança.

Em novembro do ano passado, os dois times disputaram o tíutlo.

Na ocasião, o Zanaga se sagrou campeão nas cobranças de pênalti, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar. Depois do término do jogo, uma briga generalizada tomou conta do gramado do Estádio Décio Vitta. Torcedores de ambas as equipes invadiram o campo, houve troca de agressões e vandalismo.

O troféu de vice-campeão do Cidade Jardim foi quebrado e jogado ao solo diversas vezes. A Gama chegou a entrar no campo, mas só acompanhou de longe a situação.

Por conta dos inicidentes, as duas equipes iniciaram a competição neste ano com três pontos negativos. Além disso, tiveram que doar 20 cestas básicas cada, que foram destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social. Para este ano, a Secretaria de Esportes criou a Junta Disciplinar Desportiva, com o objetivo de julgar casos de indisciplina.

Para chegar às quartas de final, o Cidade Jardim derrotou o Mirandola por 2 a 1, na quinta-feira), no Centro Cívico. Já o Zanaga assegurou sua vaga na fase atual após vencer o Malucos da Praia por 1 a 0, no sábado, no Unidos da Cordenonsi.

Os demais jogos das oitavas de final foram São Roque 3×0 Zanaga FC; Bruxela 3×0 Cantareira; Descubra 1×0 São Vito; River Plate 0x0 Atlético Novo Mundo, com vitória do River nas penalidades por 3 a 2; Unidos Mathiensen 1×0 Parná; além de Guanabara 2×2 Barrocos, com vitória do Guanabara por 10 a 9 nos pênaltis. *Estagiário sob supervisão de Reginaldo Gonçalves.

Confira a tabela de jogos: