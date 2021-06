Recuperado de Covid-19, Pedrinho Aguiar retorna às pistas neste fim de semana

O americanense Pedrinho Aguiar estreia na temporada 2021 neste fim de semana, na segunda etapa da Porsche Cup, em Curitiba (PR). Ele ficou fora da primeira rodada por ter contraído Covid-19, mas já está pronto para ir em busca de mais um título na competição.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No ano passado, ele foi campeão da categoria Carrera Cup (4.0) no Overwall, que é a somatória da pontuação nas modalidades Sprint e Endurance. As corridas deste fim de semana são válidas pelo campeonato de Sprint.

Piloto foi campeão da categoria Carrera Cup na temporada passada – Foto: Divulgação / Porsche Cup

A primeira bateria acontece neste sábado, às 13h20, enquanto a segunda ocorre no domingo, às 14h20. As provas serão transmitidas pela Band, SporTV e pelos canais oficiais do campeonato na internet.

“Minhas expectativas estão altas. Mesmo ficando um tempo sem andar por conta da pandemia e também por conta que eu peguei Covid, fiquei andando no simulador em casa”, disse Pedrinho.

A programação, no entanto, teve início nesta sexta, com os treinos livres. O americanense comemorou seu desempenho na primeira sessão. “Conseguimos o sexto melhor tempo com um pneu bem velho. Então, fomos bem”, afirmou.

Neste sábado, os motores já começam a roncar no período da manhã, quando haverá a definição do grid de largada, a partir das 9h15.