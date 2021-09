Recuperado de contusão, Pimentel treina entre os titulares do Rio Branco

Recuperado de uma entorse, o lateral-direito Pimentel está à disposição do técnico Bira Arruda. Ele voltou a treinar normalmente nesta semana e apareceu entre os titulares do Rio Branco nesta quinta-feira (9), no estádio Décio Vitta, em Americana.

Pimentel (à esquerda) desfalcou o Tigre na vitória sobre a Itapirense – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O Tigre entra em campo neste sábado, quando visita o Grêmio São-Carlense, em São Carlos. As equipes se enfrentam a partir das 15 horas, pela sexta rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Devido à contusão, Pimentel desfalcou o Rio Branco no jogo passado, que terminou com vitória por 1 a 0 sobre a Itapirense, fora de casa. Ele foi substituído por Leandro Guizi, que é lateral-esquerdo de origem.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Contra o Grêmio São-Carlense, o time iniciar a partida com Felipe Ramos; Pimentel, Léo Cruz, Casão e Bruno Franco; Crepaldi, Nicola e Luis Antonio; Rodney, Souza e Rodrigo Pelé.

Categorias de base

No Paulista Sub-20, o Tigre perdeu por 3 a 1 para o Amparo nesta quinta, fora de casa, em confronto válido pela sexta rodada. O atacante Fabricio marcou o único gol dos visitantes. Com o resultado, a equipe americanense se manteve na quinta posição do Grupo 4, com quatro pontos.