Recorde durou mais que o esperado, diz nadador Cesar Cielo em Santa Bárbara

O barbarense Cesar Cielo, único campeão olímpico da história da natação brasileira, viu seu recorde mundial nos 100 metros livre ser superado no último sábado, pelo romeno David Popovici, de 17 anos. Mas, no final das contas, sua marca ficou no topo do mundo mais tempo do que ele esperava.

O nadador falou sobre o assunto em entrevista ao LIBERAL nesta terça-feira, no Esporte Clube Barbarense, em Santa Bárbara d’Oeste, onde comandou um workshop à noite.

Atleta promoveu um workshop no Esporte Clube Barbarense, na noite desta terça-feira – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Se você me perguntasse no dia seguinte [ao momento em que Cielo estabeleceu o recorde] quanto tempo eu achava que o meu recorde ficaria de pé, eu falaria que, no máximo, dois anos. E ficou 13. Então, deu para curtir muito”, disse.

O barbarense havia batido o recorde em 2009, com o tempo de 46s91. Ele estabeleceu essa marca na Itália, na final do Campeonato Mundial de Roma, mesmo local onde o novo recordista cravou 46s86.

“Tinha tanta gente querendo quebrar esse recorde, tanta gente talentosa que poderia quebrar, e no final foi o cara mais novinho, que não tinha característica de velocidade pura”, afirmou Cielo, que lamentou o fato de o recorde ter saído da mão de um brasileiro.

“O que eu fico mais chateado, de verdade, é que na televisão aparecia a nossa bandeirinha ali. E a gente, na natação, é bem carente de resultados extraordinários”, declarou o barbarense, que ainda é recordista mundial nos 50 m livre, prova na qual conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008.

Workshop Cesar Cielo no Barbarense(57) – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Cielo apresentou suas principais medalhas – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

PALESTRA

Agora no ramo de palestras, Cielo quer transmitir suas experiências para as pessoas e ajudar nadadores a avançarem na carreira. “A ideia é essa, entregar para a comunidade informações valiosas para eles nadarem mais rápido, para a carreira deles”, comentou.

No workshop, chamado “Nadando com os Melhores”, o barbarense apresenta uma metodologia que ele trouxe dos Estados Unidos.

O evento realizado no Esporte Clube Barbarense, onde Cielo iniciou no esporte, também comemorou os exatos 14 anos de seu título olímpico.

“Fico muito feliz de poder, agora, voltar para celebrar as coisas, aqui junto do pessoal da cidade, principalmente”, afirmou.

Barbarense quer que polo aquático saia do papel

Em entrevista no Esporte Clube Barbarense, onde realizou uma palestra na noite desta terça-feira, o nadador Cesar Cielo fez um apelo para que o projeto da construção de um polo aquático com seu nome saia do papel. O espaço começou a ser construído em 2011, no Jardim Itamaraty, em Santa Bárbara d’Oeste, mas a obra parou em 2012.

Barbarense espera ver o projeto sobre complexo aquático sair do papel e virar realidade – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

À época, a prefeitura rescindiu o contrato com a construtora responsável, sob o argumento de que havia “atrasos injustificados”. A empresa, por sua vez, acusou o Executivo de não pagar os reajustes previstos.

“Foi um desastre tudo que aconteceu. A iniciativa foi boa, mas nunca saiu daquilo. Eu só acho uma pena a única cidade do País que tem um campeão olímpico na natação não ter uma piscina pública de qualidade”, disse o barbarense.

Passados dez anos desde a paralisação dos trabalhos, ele afirmou torcer para que o Poder Público consiga, de alguma forma, colocar a ideia em prática, desde que seja em prol da população. “Chega uma hora que ‘feito’ é melhor que ‘perfeito’. Põe para rodar”, declarou.