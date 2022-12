Raphael Claus será quarto árbitro na decisão de terceiro lugar da Copa

Árbitro barbarense fará sua terceira participação no mundial do Catar

Claus durante partida entre Inglaterra x Irã, válida pela fase de grupos da Copa do Mundo - Foto: MARCELO MACHADO DE MELO - FOTOARENA - ESTADÃO CONTEÚDO

O barbarense Raphael Claus será o quarto árbitro da disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo, entre Croácia e Marrocos. A partida, que acontece no sábado (17), ao meio dia, será a terceira aparição dele no Catar, mas a primeira não sendo o árbitro principal do jogo.

Primeiro brasileiro a apitar no mundial, Claus esteve na goleada da Inglaterra por 6 a 2 contra o Irã, na primeira rodada da fase de grupos, além de Marrocos 2 a 1 contra o Canadá, na terceira rodada. No mata-mata, o barbarense não apitou nenhuma vez.

Ao todo, distribuiu seis cartões amarelos e, em seu jogo de estreia, ele chamou a atenção ao dar 24 minutos de acréscimo no total. Na segunda partida, apitou 28 faltas e amarelou quatro jogadores.

A disputa de terceiro lugar terá outro brasileiro na arbitragem. Além de Claus, o goiano Bruno Pires estará no VAR, sendo responsável pelos lances de impedimento. O trio principal dentro de campo será catariano, com Abdularhman Al Jassim sendo o dono do apito, enquanto Taleb Al Marri e Saoul Ahmed Almaqaleh serão os auxiliares. *Estagiários sob supervisão de Luciano Bianco