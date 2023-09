Raphael Claus completa 200 jogos na Série A do Brasileirão

Árbitro de Santa Bárbara d'Oeste alcançou o feito no clássico entre Botafogo e Flamengo, no último sábado

O árbitro barbarense Raphael Claus alcançou no último sábado (2) a marca de 200 jogos apitados na Série A do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o profissional atuou no clássico carioca entre Botafogo e Flamengo, vencido pelo Rubro-Negro por 2 a 1.

Antes de a bola rolar, Claus recebeu uma homenagem da Comissão de Arbitragem da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) pelo feito.

Claus completou 200 jogos na Série A e foi homenageado – Foto: Vitor Silva

O barbarense foi presenteado com uma camisa da seleção brasileira, que tinha seu nome e o número 200 estampado nas costas. A homenagem foi entregue pelas mãos do gerente geral de arbitragem da CBF, Alício Pena Júnior, após o protocolo de entrada das equipes em campo.

Além da FPF (Federação Paulista de Futebol) e CBF, Raphael Claus apita sob a chancela da Fifa, a entidade máxima do futebol. Por isso, esteve presente na Copa do Mundo do Catar, disputada no fim do ano passado. No Mundial, o barbarense acumulou quatro participações.

Na fase de grupos, foi o dono do apito na goleada da Inglaterra por 6 a 2 contra o Irã, na primeira rodada, e na vitória do Marrocos por 2 a 1 diante do Canadá, na terceira.

Já no mata-mata, foi o quarto árbitro do empate em 0 a 0 de Marrocos e Espanha, que terminou com classificação marroquina nos pênaltis, assim como na disputa pelo terceiro lugar, que teve vitória da Croácia por 2 a 1 contra Marrocos.

No cenário nacional, foi o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro três vezes. Além disso, em São Paulo, ele recebeu o prêmio do Campeonato Paulista em oito oportunidades, incluindo a edição de 2023.

