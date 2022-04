Rádio Clube e LIBERAL farão transmissão dos jogos do Rio Branco

Torcedores poderão acompanhar o Tigre pela Rádio Clube (AM 580), pelo Youtube do Encardidos F.C. e também pelo Facebook do Jornal O Liberal

Ricardo Suzigan, o ‘Zigan’, Jairo Silva e Alex Ferreira falaram ontem sobre as transmissões - Foto: Claudeci Junior - O Liberal.JPG

Uma parceria entre o jornal o LIBERAL, a Rádio Clube (AM 580) e o canal Encardidos F.C vai oferecer mais uma possibilidade para os torcedores acompanharem os jogos do Rio Branco. A equipe estreia no Campeonato Paulista Sub-23 2ª Divisão, conhecida como Bezinha, neste domingo, às 10 horas, contra o Independente de Limeira.

As partidas serão transmitidas pela rádio e também através de vídeos, que vão exibir Alex Ferreira e Ricardo Suzigan, o “Zigan”, do canal Encardidos F.C., narrando e comentando os jogos. As imagens das transmissões poderão ser acompanhadas no Facebook do LIBERAL e também no canal do YouTube da dupla. A dupla participou ontem do programa Liberal no Ar, apresentado por Jairo Silva, na Clube.

Fernando Giuliani, diretor comercial do Grupo Liberal, destacou que a pluralidade de plataformas possibilita maior interatividade do público com o veículo. “A ideia é fazer transmissões animadas, descontraídas, em estilo de podcast, para que os ouvintes e quem está assistindo aos vídeos possam interagir mais também”, disse.

“Precisamos fazer de tudo para ajudar o Rio Branco, que é o time da nossa cidade, a melhorar e até, quem sabe, a conseguir o acesso para a Série A3”, declarou Giuliani. “As transmissões estão começando agora, com o Rio Branco na Bezinha, mas pretendemos ampliar para outros campeonatos também”, completou o diretor.

O narrador Alex Ferreira também explica as inovações oferecidas pela parceria. “Estar no Youtube com imagens nossas é algo que muitas rádios da capital têm feito. Então, trazemos para nós essa linguagem também”, explicou.

“A gente vai tentar fazer uma transmissão alegre, autoral, agradável e tentando valorizar a cidade de Americana, por meio de comentários que mencionam os jogadores dos campeonatos amadores ou de pessoas do futebol local que a gente conhece”, disse o narrador, que vai ter a companhia dos comentários descontraídos de “Zigan”.

EDIÇÃO. Alex também explicou que pretende editar os melhores momentos da partida e disponibilizá-los logo após o encerramento dos jogos. “E os piores também”, brinca. A proposta é transmitir os jogos de dentro do Estádio Décio Vitta, quando o Rio Branco jogar em Americana, e do estúdio iTV quando as partidas forem disputadas em outras cidades.

As transmissões devem começar 15 minutos antes. Os torcedores poderão enviar mensagens pelo Facebook, Youtube e também WhatsApp do LIBERAL pelo número 3475-8800.

“A gente conta com a audiência da galera e esperamos que as pessoas entrem no clima e interajam com a gente. Afinal, a Bezinha é a nossa Champions League”, comentou o narrador.