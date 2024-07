Que comecem os jogos: Região do Polo Têxtil terá três representantes nas Olimpíadas de Paris 

Murilo Sartori, na natação, Felipe Bardi, no atletismo, assim como Alexandre Galgani, no tiro esportivo paralímpico, competem em solo francês

Que les jeux commencent! – do francês, “que comecem os jogos!” A partir desta quarta-feira (24), os olhos do esporte mundial se voltam para as Olimpíadas de Paris, que reúnem atletas de todo o planeta em busca da medalha de ouro. Na França, a RPT (Região do Polo Têxtil) será representada pelos americanenses Felipe Bardi e Murilo Sartori, assim como Alexandre Galgani, nascido em Americana e morador de Sumaré, que estará na Paralimpíada.

A Olimpíada parisiense terá a abertura oficial na sexta-feira (26), mas as modalidades já começam a ser disputadas a partir de quarta, enquanto a cerimônia de encerramento está marcada para o dia 11 de agosto. A Paralimpíada, por sua vez, começa no dia 28 de agosto e vai até 8 de setembro.

Galgani, Murilo e Bardi: os três representantes da RPT em Paris – Foto: Divulgação e Wagner Carmo / CBAt

O primeiro atleta da região a entrar em ação é Murilo Sartori, na natação. Cria da Natação Americana e atual atleta do Flamengo, o nadador de 22 anos vai para a sua segunda edição de Jogos Olímpicos, apesar da pouca idade. Neste ano, ele irá competir no revezamento 4×200 m livre, que tem baterias marcadas para o dia 30, às 6h. As finais serão no mesmo dia, às 17h.

Na Olimpíada de Tóquio, disputada em 2021 por conta da pandemia de Covid-19, Murilo nadou o revezamento 4×200 m e os 200 m livre. Na prova em equipe, o Brasil chegou à final e terminou em oitavo lugar. Já na prova individual, o americanense terminou em último na sua bateria e não se classificou.

Em busca da final

“As expectativas são sempre as melhores, de tentar colocar o revezamento do Brasil em mais uma final, melhorar minha melhor marca e trazer o melhor resultado possível para o Brasil. Ficamos em oitavo em Tóquio e nós já conversamos sobre isso, para tentar melhorar nossa marca. A gente sabe que não vai ser fácil, mas temos total potencial para melhorar essa marca”, disse Murilo.

Aos 22 anos, Murilo Sartori vai para sua segunda Olimpíada – Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA

“O que mudou de Tóquio para cá foi que eu amadureci mais. Esses três anos de experiência para mim foram legais. Em Tóquio foi minha primeira competição pela seleção absoluta, acho que depois disso, conseguindo pegar os mundiais e o Pan-Americano, estando mais nessas competições, me ajudou a ter uma experiência melhor”, completou o nadador.

Felipe Bardi, o mais rápido do País

Depois é a vez de Felipe Bardi entrar em ação no atletismo. O homem mais rápido do Brasil nos 100 m rasos e detentor do recorde sul-americano de 9s96 estará na prova individual e no revezamento 4×100 m. Ele fará sua estreia no dia 3 de agosto, quando acontecem as baterias dos 100 m, a partir das 5h35. Caso se classifique, a semifinal e a final serão disputadas no dia 4, às 15h e 16h50, respectivamente.

Já no revezamento, Bardi compete a fase preliminar no dia 8, às 6h35, enquanto a final está marcada para o dia seguinte, a partir das 14h45. Assim como Murilo, o velocista de 25 anos também vai para sua segunda olimpíada. Em Tóquio, Bardi também participou dos 100 m rasos e do revezamento 4×100 m. Na ocasião, ele foi eliminado das duas provas na fase qualificatória.

Felipe Bardi chega às Olimpíadas como homem mais rápido do Brasil – Foto: Wagner Carmo/CBAt

“As expectativas são as melhores, de competir realmente os Jogos Olímpicos que eu assistia na TV, que sonhei e imaginei. Em Tóquio foi muito complicado, o Brasil e o mundo passando por um momento delicado, de pandemia no auge, e a gente tendo de competir sem público e com a cidade vazia. Foi uma olimpíada atípica”, disse ao LIBERAL.

Além disso, Bardi ressalta que chega aos Jogos de Paris mais maduro. “Eu também era mais novo, agora estou mais experiente e sabendo de mais coisas, deu para aprender mais. Agora realmente vão ser os Jogos Olímpicos. Estou bem e tranquilo, encerrando meus treinos aqui no Brasil”, completou o velocista.

Galgani rumo à terceira Paralimpíada

O terceiro representante da região em Paris é Alexandre Galgani, nascido em Americana e morador de Sumaré, que estará em ação nos Jogos Paralímpicos.

Aos 41 anos, Galgani, que compete pela equipe The Range, de São Paulo, disputará três provas: R4 carabina de ar 10 m em pé, R5 carabina de ar 10 m deitado, assim como a R9 carabina .22 de 50 m deitado. As disputas serão nos dias 30 de agosto, 1º e 4 de setembro, respectivamente.

Em sua terceira Paralimpíada, Galgani busca a primeira medalha – Foto: Taís Cardoso Facco/Divulgação

“A Paralimpíada de Paris representa mais um sonho, mais uma conquista realizada na minha vida, graças a Deus. Com a ajuda da minha esposa, que está sempre comigo, é meu estafe, minha treinadora, minha parceira que me ajuda no dia a dia. Vamos eu e ela para lá, a convocação é minha e dela. Com a ajuda do meu pai, também, que foi quem me colocou no esporte”, disse ao LIBERAL.

No Rio de Janeiro, em 2016, Galgani disputou a modalidade R4 e ficou em 18º lugar. Em Tóquio, ele ficou na 10ª posição na prova R5, na 16ª na R9, enquanto na R4 ficou em 23º lugar. Para a terceira paralimpíada, o grande objetivo é ser campeão.

“É mais um sonho realizado, que conseguimos alcançar com muito esforço e suor. Estamos na fase de treinamento final para a Paralimpíada e, se Deus quiser, vamos conseguir alcançar o objetivo maior, que é ser campeão paralímpico. Tenho certeza que estou bem preparado”, completou Galgani.

