Quadras de tênis do Centro Cívico serão reformadas, anuncia Chico

Revitalização inclui o piso das cinco quadras do complexo, além da área administrativa e dos banheiros, ao custo de R$ 645 mil

Chico vistoriou o espaço junto do vice-prefeito, Odir Demarchi, e do secretário de Esportes, Márcio Leal – Foto: Secretaria de Comunicação de Americana / Divulgação

O Centro Municipal de Tênis, localizado no Centro Cívico de Americana, passará por reformas e será revitalizado. O anúncio foi feito pelo prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), nesta quinta-feira (2), em publicações nas redes sociais.

De acordo com o prefeito, será reformado o piso das cinco quadras do complexo, que leva o nome de Mário Coronelli. A área administrativa e os banheiros também passarão por melhorias. O custo está estimado em R$ 645 mil.

A publicação do prefeito ainda informa que a obra está em fase de licitação e que terá início em breve. As condições das quadras de tênis representam uma das principais queixas de usuários do Centro Cívico.