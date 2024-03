Programa Atleta do Futuro é triplicado em Santa Bárbara

O programa Atleta do Futuro, oferecido pelo Sesi, teve sua abrangência triplicada em Santa Bárbara d’Oeste. Nesta sexta-feira (8), o prefeito Rafael Piovezan (PL) assinou a renovação do projeto. Agora, 300 crianças e jovens entre seis e 17 anos passarão a ser atendidos de forma gratuita.

Anteriormente, a parceria atendia 100 alunos nas modalidades futsal e basquete, de acordo com o Sesi. Apesar da ampliação no número de crianças e jovens, a prefeitura não informou se novas modalidades serão acrescentadas ao projeto, que tem aulas no Sesi e em estruturas do município.

Na quinta-feira (7), em evento realizado no próprio Sesi, foram entregues os uniformes dos projetos aos alunos. A ação contou com a participação do vice-prefeito Felipe Sanches e do secretário de Esportes, Vinícius Furlan.

Programa Atleta do Futuro passará a atender 300 crianças e jovens

Também estiveram presentes o diretor do Centro de Atividades “Américo Emílio Romi”, Pedro Luiz Caliari, assim como a coordenadora de qualidade de vida do Sesi, Lilian Godoy. O Atleta do Futuro tem o objetivo de contribuir para o acesso ao esporte gratuito, com foco no desenvolvimento pessoal dos alunos.

Esse é o mesmo programa que revelou o velocista Felipe Bardi, natural de Americana, que hoje é o homem mais rápido do País nos 100 m rasos do atletismo. Ele iniciou sua trajetória no Sesi de Piracicaba e, até hoje, compete pela equipe.

Além de Santa Bárbara, o projeto está disponível em toda a RPT (Região do Polo Têxtil), sendo que Sumaré e Americana são as cidades com maior número de modalidades trabalhadas.

