Primeira rodada da Copa Inver tem 45 bolas na rede e goleadas

As redes balançaram 45 vezes na primeira rodada da Copa Inver, campeonato de futebol amador organizado pela Secretaria de Esportes de Americana, neste domingo (7). Em média, houve 3,4 gols por jogo, com direito a goleadas.

No Grupo A, o Atalaia largou na liderança ao vencer o São Vito por 2 a 1, no Guanabara. Na outra partida da chave, Zanaga e Parná não saíram do 0 a 0 no São Vito.

Cantareira venceu o Lírios City por 3 a 1 e assumiu a ponta do Grupo C – Foto: Divulgação / Copa Inver

No Grupo B, a primeira posição é do Descubra, que goleou o Maia por 5 a 0 no campo do Guarani. O Guanabara também chegou a três pontos após uma vitória por 2 a 0 sobre o Unidos da Morada, no Parque Gramado.

No Grupo C, o destaque fica para o Cantareira, que assumiu a ponta da chave ao bater o Lírios City por 3 a 1, na Accell Solutions. A equipe está empatada em pontos com o Morada do Sol, que derrotou o Atlético Americana por 2 a 1 no Guanabara.

No Grupo D, o Mirandola aplicou a maior goleada do dia: 7 a 1 para cima do Fenix, no Parque Gramado. No outro duelo, o Cidade Jardim fez 3 a 0 contra o Malucos da Praia, no Guarani.

No Grupo E, com três gols de Vinicius Moreno, o São Jerônimo/Bruxela venceu o Guarani por 3 a 1 na Accell, enquanto Santa Cruz e Predador empataram em 1 a 1 no São Luiz.

No único confronto do Grupo F, o Parque Gramado atropelou o Atlético Jardim dos Lírios com um triunfo por 6 a 2, no São Manoel. Kauan Silvestre ajudou o time vencedor com três gols e igualou Vinicius na artilharia da competição.

No Grupo G, o River Plate ganhou do Jardim América por 2 a 0 no São Vito e agora aparece em primeiro lugar, uma posição acima do Unidos da Mathiensen, que bateu o Boa Vista por 1 a 0 no São Luiz.

Nesta primeira fase, os times vão enfrentar os adversários do grupo em turno único. Os dois primeiros de cada chave e os dois melhores terceiros colocados no geral avançam para as oitavas de final.

Resultados da primeira rodada (7/11)

GRUPO A

Zanaga 0 x 0 Parná

Atalaia 2 x 1 São Vito

GRUPO B

Guanabara 2 x 0 Unidos da Morada

Maia 0 x 5 Descubra

GRUPO C

Morada do Sol 2 x 1 Atlético Americana

Cantareira 3 x 1 Lírios City

GRUPO D

Cidade Jardim 3 x 0 Malucos da Praia

Fenix 1 x 7 Mirandola

GRUPO E

Guarani 1 x 3 São Jerônimo/Bruxela

Santa Cruz 1 x 1 Predador

GRUPO F

Atlético Jardim dos Lírios 2 x 6 Parque Gramado

GRUPO G