Primeira edição do ATC Open acontece a partir desta sexta em Americana

Acontece neste fim de semana a primeira edição do torneio de raquetinha e beach tennis ATC Open, realizado pela Americana Tennis Center. A competição começa nesta sexta-feira (11) e vai até domingo (13), nas quadras da academia, com expectativa de mais de 200 jogos realizados.

Participarão da competição 278 pessoas de todas as idades, divididas em 46 categorias. As partidas acontecerão nas seis quadras da ATC, sendo quatro destinadas para jogos de raquetinha e duas para beach tennis.

Evento na ATC começa nesta sexta-feira e termina no domingo – Foto: Reprodução / Facebook

“A nossa ideia é trazer novidades para esse espaço, que já é tão tradicional e querido pelos apaixonados pelas modalidades de tênis e raquetinha, e agora aos atletas do beach tennis, com as novas quadras”, disse Guilherme Romi, um dos organizadores da competição.

O torneio terá início às 16h desta sexta. No sábado, as partidas acontecerão das 8h às 21h, enquanto no domingo, quando serão disputadas as finais, os jogos serão das 8h às 18h. A premiação total será de R$ 15 mil, com o valor sendo dividido entre os vencedores das categorias disputadas.

Haverá brinquedos e monitores para as crianças que participarem do campeonato, além de shows de rock e pagode durante o fim de semana, com alimentação e bar do restaurante Armazém 110.

A Americana Tennis Center está localizada à Rua Pastor José Fernandes Sobrinho, 140, na Vila Bertini.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.