Pressionado, Rio Branco busca reação diante do Fernandópolis, fora de casa

Time de Americana ainda não venceu na segunda fase da Bezinha e ocupa a lanterna do Grupo 12

Ainda sem vencer na segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, o Rio Branco volta a campo neste sábado, para enfrentar o Fernandópolis, fora de casa, no Estádio Municipal Cláudio Rodante. O Tigre precisa vencer para deixar a lanterna do Grupo 12 e voltar para a zona de classificação.

Em uma semana corrida, a equipe de Americana entrou em campo na quarta-feira e foi derrotada pelo Jabaquara, fora de casa, por 2 a 0. O revés empurrou o Rio Branco para a última posição de sua chave, com um ponto conquistado em dois jogos.

Tigre ainda não marcou gols nesta segunda etapa da Bezinha – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Devido à distância de Americana até Santos (207 km) e Fernandópolis (433,5 km), o time não teve tempo para realizar muitos treinos entre um jogo e outro. O técnico Valmir Israel revela que trabalhou na base do diálogo com os atletas, desde a partida diante do Jabaquara.

“A gente teve bastante diálogo com os atletas em relação ao último jogo. Considero um acidente de trabalho o resultado que tivemos lá, a apresentação que a gente teve, especialmente no segundo tempo, um rendimento que não foi satisfatório. Porém, mérito do adversário, que soube jogar com muita garra”, disse.

Para o jogo deste sábado, o Tigre tem apenas o desfalque de Otávio, que se recupera de uma lesão na região do tornozelo. Apesar disso, Valmir Israel afirmou que irá promover mudanças na equipe titular em relação ao último jogo.

“Algumas alterações nós vamos fazer, com certeza. Tivemos 12 rodadas para quem entrou e não conseguiu ter uma melhora significativa, outros caíram de rendimento, então a gente pensa em uma nova formação e espero que tenha resultado positivo”, explicou.

A tendência é de que sejam feitas alterações no meio e no ataque. O volante recém-contratado Gabriel Luna, conhecido como Gaúcho, pode receber sua primeira oportunidade com a equipe, assim como Gui Marques, que estreou na quarta. Outro que pode pintar entre os onze iniciais é Denilson, centroavante que entrou ao longo das duas últimas partidas.

O Fernandópolis, por sua vez, perdeu para o Grêmio São-Carlense por 3 a 1 no meio de semana, jogando fora de casa, e soma três pontos.

Em caso de vitória do Rio Branco, a equipe chegará a quatro pontos e ultrapassa o adversário deste sábado, podendo ainda assumir a segunda colocação, dependendo do outro resultado do grupo.

Se perder ou empatar, no entanto, seguirá em último lugar na chave. Avançam à terceira fase os dois primeiros de cada grupo, assim como os quatro melhores terceiros colocados. As equipes que forem eliminadas estarão rebaixadas à quinta divisão.

Na história, Rio Branco e Fernandópolis se enfrentaram em seis oportunidades, sendo três vitórias do Tigre e outras três do Fefecê. O último duelo foi pela Bezinha de 2019, na qual o time americanense foi eliminado nas quartas de final.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.

– Colaborou Gustavo Tomazeli.