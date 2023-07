Pressionado após goleada, União Barbarense visita Mauaense nesta terça

Em má fase e buscando uma recuperação no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, o União Barbarense volta a campo nesta terça-feira, às 15h, para enfrentar o Grêmio Mauaense, no Estádio Municipal Pedro Benedetti, na cidade de Mauá. A partida é válida pela quinta rodada da segunda fase da competição estadual.

União precisa vencer para tentar voltar à zona de classificação para a próxima etapa – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O Leão da 13 vem de duas derrotas consecutivas para o XV de Jaú, sendo a última uma goleada por 4 a 0, fora de casa. A sequência negativa derrubou a equipe de Santa Bárbara d’Oeste para a terceira posição do Grupo 9, com quatro pontos conquistados, fora do índice técnico para se classificar entre os quatro melhores terceiros colocados. No cenário momentâneo, a equipe estaria rebaixada à recém-criada quinta divisão estadual.

Na segunda fase, o time do técnico João Vallim tem campanha de uma vitória, um empate e duas derrotas, totalizando um aproveitamento de 33.3%. A defesa, que foi o ponto forte da equipe na fase anterior, sofreu seis gols nessas quatro primeiras partidas, enquanto o ataque balançou as redes apenas três vezes.

Por outro lado, o Mauaense vem de derrota contra o Tanabi, pelo placar de 1 a 0, também fora de casa. Com apenas dois pontos conquistados, a equipe amarga a lanterna da chave com um aproveitamento de 16.7%, com dois empates e duas derrotas. Com isso, necessita de uma vitória para chegar à última rodada tendo chances de avançar para a terceira fase e evitar a queda.

Em caso de vitória, o União Barbarense chegará a sete pontos e poderá retornar à segunda posição. Isso dependeria de um empate ou derrota do Tanabi no duelo contra o XV de Jaú, que acontece nesta quarta-feira, também às 15h. Já para o time de Mauá, a vitória levaria para a terceira posição, podendo chegar ao segundo lugar, dependendo do resultado da outra partida.

