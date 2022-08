Presidente do ABC celebra desempenho de atletas no Mundial de Nantes

Dois atletas do ABC (Americana Bicicross Clube) estiveram na última semana junto com a delegação brasileira na disputa do Campeonato Mundial de BMX, em Nantes, na França. Pietro Arcuri foi campeão na categoria 10 anos, na qual competiu contra 120 atletas, enquanto Monara Lúcia Alencar Moreira chegou às oitavas na categoria girls 11 anos.

De acordo com Douglas Campos, presidente do ABC, os atletas não competiram pela equipe americanense na França, mas sim pela delegação brasileira, e foram para a competição com recursos próprios. Porém, ele destacou a satisfação em ver dois jovens competidores do time brilhando em uma disputa de nível mundial.

Pietro Arcuri foi bicampeão mundial – Foto: Divulgação

“Para a gente, lógico que é gratificante ver que tivemos lá dois integrantes do clube, inclusive o Pietro se tornando campeão mundial na categoria dele. Então, obviamente você vê que o clube tem feito um trabalho de base, porque, para chegar até um campeonato mundial, tem que ter passado por uma base”, comentou Douglas.

Pietro, que mora em Sorocaba e apenas treina no clube americanense, tem na bagagem diversas conquistas, como outro Mundial, vencido na Bélgica, em 2019, além campeonatos paulistas e brasileiros.

Monara chegou ás oitavas de final – Foto: Felipe Consiglio / @fconsiglio4

Já Monara teve sua primeira experiência em mundiais e terminou na 28ª posição geral de sua categoria, entre 68 participantes. Ela chegou à competição tendo no currículo o tricampeonato brasileiro (2019, 2021 e 2022), uma Copa do Brasil, um Campeonato Paulista, um Campeonato Goiano e um segundo lugar na Taça Brasil.

Outro representante do ABC no evento foi Deivlim Balthazar, ex-atleta, membro da diretoria e representante técnico do clube nas corridas, que foi para o Mundial como técnico convocado pela seleção brasileira da modalidade.