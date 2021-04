Presidente da LBF, Molina crê em encaixe de todos os jogos adiados

Mandatário diz que há datas disponíveis para remarcação dessas partidas e planeja terminar o campeonato dentro do prazo previsto

Mesmo em meio às constantes mudanças na tabela de jogos, a LBF (Liga de Basquete Feminino), entidade sediada em Americana, acredita que poderá encaixar todas as partidas até 31 de agosto, data reservada para o final de sua competição.

A edição 2021 da liga tem sofrido alterações no calendário desde 12 de março, com o adiamento de 12 confrontos, devido às restrições forçadas pela pandemia do coronavírus (Covid-19).

Apesar desse empecilho, o presidente da LBF, Ricardo Molina, apontou que há datas disponíveis para remarcação desses duelos. O plano, então, é manter o formato de disputa até o fim e encerrar o campeonato dentro do prazo previsto.

Molina pretende seguir com o mesmo formato de disputa até o fim – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Das oito equipes participantes, cinco recebem seus jogos no Estado de São Paulo, onde atividades esportivas coletivas estão suspensas até este domingo.

Desde o dia que essa proibição começou a vigorar, em 15 de março, houve partidas apenas em Mesquita (RJ) e Blumenau (SC). A LBF, os times e uma representante das jogadoras têm se reunido virtualmente duas vezes por semana, quando debatem as condições de cada região e a programação do torneio.

“Nós estamos trabalhando conforme os Estados que têm condições de receber jogos e que também todos entendem que é possível serem realizados”, disse Molina.

No planejamento inicial, a liga havia montado o calendário com um intervalo sem jogos durante a disputa de duas competições programadas para a seleção brasileira: o Sul-Americano, em maio, e o AmeriCup, em junho.

Segundo Molina, porém, há a possibilidade de o Sul-Americano não acontecer, o que permitiria a realização de jogos da LBF no período reservado para o torneio continental – três semanas, contando os treinos.

“Por esse motivo, por a gente ainda ter um calendário possível de repor esses jogos, por essa questão de talvez conseguir essas datas que a seleção brasileira talvez não vá usar, é que ainda a gente está cancelando alguns jogos para depois serem remarcados”, afirmou.

Controle

Na LBF 2021, atletas e integrantes de comissão técnica precisam fazer exame para Covid-19 a cada 14 dias.

Dos 247 testes feitos em março, conforme a liga divulgou no último dia 31, apenas dois tiveram resultado positivo, o que representa 0,8% do total. Em nenhum dos casos, de acordo com o presidente, os contaminados sofreram problemas de saúde.

“É uma situação muito difícil. Envolve, é claro, a segurança de todos primeiramente, envolve o emprego das atletas, envolve patrocinadores, envolve a questão financeira. Então, precisa ter muito cuidado para fazer, e nós estamos tendo todo o cuidado do mundo”, comentou.